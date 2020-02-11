Son Dakika › Spor › Mehmet Sepil: 'Ali Koç beni arayarak şu ortamda toplantıya katılmamalarının daha doğru olacağını,... - Son Dakika Spor
Mehmet Sepil: "Ali Koç beni arayarak şu ortamda toplantıya katılmamalarının daha doğru olacağını,...
6 saat önce
Mehmet Sepil: "Ali Koç beni arayarak şu ortamda toplantıya katılmamalarının daha doğru olacağını, toplantının selameti için bunun daha iyi olacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:27 Kaynak: İHA
Mehmet Sepil: "Ali Koç beni arayarak şu ortamda toplantıya katılmamalarının daha doğru olacağını, toplantının selameti için bunun daha iyi olacağını söyledi." - İSTANBUL
Son Dakika Nihat Özdemir: VAR sayesinde 7-8 takım şampiyonluk yarışında Son Dakika: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yarı finalde! Barcelona'da Dembele sezonu kapattı Hasan Ali 68 gün sonra kadroda yer aldı