Mehmet Sepil: "Ali Koç beni arayarak şu ortamda toplantıya katılmamalarının daha doğru olacağını,... - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Sepil: 'Ali Koç beni arayarak şu ortamda toplantıya katılmamalarının daha doğru olacağını,... - Son Dakika Spor

Mehmet Sepil: "Ali Koç beni arayarak şu ortamda toplantıya katılmamalarının daha doğru olacağını,...

6 saat önce

Mehmet Sepil: "Ali Koç beni arayarak şu ortamda toplantıya katılmamalarının daha doğru olacağını, toplantının selameti için bunun daha iyi olacağını söyledi.

Mehmet Sepil:

Mehmet Sepil: "Ali Koç beni arayarak şu ortamda toplantıya katılmamalarının daha doğru olacağını, toplantının selameti için bunun daha iyi olacağını söyledi." - İSTANBUL

Mehmet Sepil, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:27 Kaynak: İHA
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