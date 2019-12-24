Mehmet Sepil: Barselona veya Londra ile yarışabilecek güçte! - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Sepil: Barselona veya Londra ile yarışabilecek güçte! - Son Dakika Spor

Mehmet Sepil: Barselona veya Londra ile yarışabilecek güçte!

6 saat önce

Sepil, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının (İZVAK), İzmir Ticaret Odasındaki 3. Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İZVAK'ın son yıllarda kent adına önemli işler yaptığını kaydetti.

Mehmet Sepil: Barselona veya Londra ile yarışabilecek güçte!, System.String[]

Sepil, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının (İZVAK), İzmir Ticaret Odasındaki 3. Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İZVAK'ın son yıllarda kent adına önemli işler yaptığını kaydetti.


İzmir'de yapımı devam eden statlar konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Sepil, şöyle konuştu:


"İzmir kulüplerinin İzmirlilere ihtiyacı var. Hep birlikte daha iyiye ulaşmak için valimizden, emniyetimize, belediye başkanımızdan kulüplerimize kadar ilk kez el ele verdik. Kulüp başkanları olarak sık sık bir araya geliyoruz. Bu konuda bir iklim değişikliği yaşanıyor. Çok daha güzel çalışmalar yapacağız. Bana göre İzmir, her açıdan Barselona veya Londra ile yarışabilecek güçte. Yeter ki isteyelim, el ele verelim."


İZVAK Başkanı Ali Erten ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Mehmet Sepil'i tebrik ederek, İzmir futbolunun bu sayede Türkiye Futbol Federasyonunda lobi açısından etkin bir rol alacağını düşündüğünü söyledi.


Stat inşaatları konusunda destek veren herkese teşekkür eden Erten, "2020-2021 futbol sezonunun 'Adnan Süvari Sezonu' olarak isimlendirilmesi konusunda çalışıyoruz. Bu konuya tüm İzmir kulüpleri destek veriyor." dedi.


Mehmet İşler: "İzmir'i 5 yılda Türkiye'de spor turizminin merkezi yapabiliriz"


Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Vekili ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de toplantıda "Antalya örneği üzerinden İzmir'de spor turizmi ve spor ekonomisinin geliştirilmesi" başlığıyla bir sunum yaptı.


Dünya turizminin yüzde 10'unu spor turizmi oluşturduğunu hatırlatan İşler, şöyle konuştu:


"İzmir'in bu konuda avantajları var. İzmir'e 2018 yılında 1 milyon turist geldi. Bunu 5 yılda 5 katına çıkarabiliriz. İzmir'i 5 yılda Türkiye'de spor turizminin merkezi yapabiliriz. Bunun için bir yıldır İZVAK'la çalışmalar yürütüyoruz. İzmir'in tesis konusunda eksikleri olabilir ancak iyi olan yönlerimizi öne çıkarıp, tanıtım ve pazarlamayla bunu aşabiliriz. Antalya'nın 25 yılda yaptıklarını iyi analiz ederek, İzmir'in kısa sürede atağa kalkmasını sağlayabiliriz."

Mehmet Sepil, Barselona, Londra, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:03 
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