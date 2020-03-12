Mehmet Sepil: Başakşehir'e destek olmaya geldik

"Virüs olayı sporu çok etkiledi"

"Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz"

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ - Göztepe Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, "Son yaşanan olaylardan sonra böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı. Başakşehir, şu anda Avrupa'da bizi temsil eden tek takım. Dolayısıyla geçen hafta Göksel başkanımızın bu çağrısını Kulüpler Birliği ve bütün başkanlar olarak destekledik" dedi.

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag 'ı konuk edeceği karşılaşmayı takip etmek için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na gelen Mehmet Sepil, karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaşanan son olayların ardından böyle bir birliktelik mesajı vermeye ihtiyaç olduğunu belirten Sepil, "Daha önce de söyledik; bu son zamanlarda yaşadığımız olaylardan sonra böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı. Başakşehir, şu anda Avrupa'da bizi temsil eden tek takım. Dolayısıyla geçen hafta Göksel başkanımızın bu çağrısını Kulüpler Birliği ve bütün başkanlar olarak destekledik. Bugün başkanların bir bölümümün geleceğini biliyorum. Hem maç programları, hem de değişik sebeplerden gelemeyen olsa da önemli bir kısmı gelecek. Bugün bir Türk takımı olarak Başakşehir'i desteklemek için buraya geldik. Henüz kim geldi bilimiyorum ama görürüz. Çıkışta daha net bilgimiz olur" diye konuştu.

"SPOR BAKANLIĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Koronavirüs konusunda Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini ifade eden Sepil, "Şu an zaten çok yakından takip ediyoruz. Biraz önce arabada gelirken 4-5 lig maçları iptal etti. Bu konuda zaten yetkililer belli. Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Böyle bir karar alındı ama devamını göreceğiz. Virüs olayı, spor için oldukça zor. Maalesef bütün dünyayı çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mehmet Sepil'in açıklamaları