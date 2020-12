Mehmet Sepil: Beklentilerin uzağındayız ama umutluyuz - 1

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, geride bırakacağımız 2020 yılını değerlendirdi. Gürsel Aksel Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştiren Mehmet Sepil, "Dünyada ve futbolda koronavirüs salgını yüzünden belirsizliklerin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Göztepe olarak 15 maçta 19 puan topladık. Bu beklentilerimizi karşılamadı. Daha iyi durumda olabilirdik ancak gelecek için umutluyuz" diye konuştu.

Ligde bu sezon devre arası olmayacağını hatırlatan Başkan Mehmet Sepil, "İlginç sonuçlar alınıyor, ilginç maçlar oynanıyor. Biz koronavirüs salgınına rağmen iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorduk. Şu ana kadar tam istediğimizi elde ettiğimizi söyleyemem. Beklentimiz şu an bulunduğumuz konum değil. İlk maçlarda şansımız bize yardım etti. İlk 8 ya da 9 maça bakarsak puan şansımız lehimize işledi. Ancak son maçlarda bu şans ters döndü" dedi.

"TARAFTARIN OLMAYIŞI OLUMSUZ ETKİLEDİ"Taraftardan yoksun sahaya çıkmalarının tüm takımlarda olduğu gibi kendilerinde de olumsuz etki bıraktığını vurgulayan Mehmet Sepil, "Çok güzel bir stat yaptık. Ancak maalesef bu güzel evimizde sadece 3 maçı taraftarla oynayabildik. Pandemiden dolayı geçen sezonun önemli bir bölümünü ve bu senenin tüm maçlarını seyircisiz oynamak zorunda kaldık. Eğer ki kendi stadımızda taraftarımız olsaydı, şu anki puandan fazlasını toplayabilirdik. Aleyhimize çalınan penaltılar da bizi etkiledi. En fazla penaltı çalınan takım olduk. Transfer politikamızı ise Avrupa ya da dünya çapında tanınmış oyunculardan belirlemedik. Başarıya aç, geleceğe dönük ve genç isimleri tercih ettik. Yaş ortalamamız 22-23 civarında. Geçen senenin en yaşlı takımıyken, bu sezon ise genç yaş ortalaması bakımından ilk 5'te yer alırız. Ayrıca en fazla yerli futbolcuya şans veren takımız" yorumunu yaptı.TRANSFER POLİTİKASI DEĞİŞTİKendisi ile ilgili, 'Başkan para harcamak istemiyor' şeklinde algılar oluşturulduğunu ifade eden Sepil, "Biz transfer politikamızı değiştirdik. Maliyeti daha düşük oyuncular tercih etsek de bonservis bedelleri ödedik. Transferi ise ortak düşünceyle yaptık. Hocamızla, teknik ekibimizle ve scout'larımızla konuştuk. Ortak düşünce olarak bir yapılanma gerçekleştirdik. Sezon genelinde oyun olarak kopuk kopuk gittiğimiz dönemler oldu. 'Ne kadar kötü oynuyoruz' dediğimiz anlar yaşadık. Ancak pırıltı gösterdiğimiz zamanlar da vardı. Biz geleceğin Göztepe'sinin omurgasını kurduk, geleceğe dair kesinlikle ümit taşıyorum. Atanımız ve tutanımızın iyi olduğunu gördük. Başakşehir örneğini yaşıyoruz. Başakşehir de yeni yapılanmayla bir yerlere geldi. Geçiş dönemi yaşıyoruz ve bu geçiş dönemleri sancılı oluyor. Üst sıralarda yer alan bir başkan olarak yanınızda olmak isterdim. Yüzde 100 mutlu olmasam da ileriye dönük umutlarım var" diye konuştu.BEYKAN ŞİMŞEK GÖZTEPE'DEKoronavirüs koşullarının ikinci yarı takımları zorlayacağına dikkat çeken Mehmet Sepil, dış transferde Ankaraspor'dan ofansif orta saha oyuncusu Beykan Şimşek'le anlaştıklarını açıkladı. Sepil, "Daha geniş ve alternatifli kadrolar kuracağız. O yüzden devre arasında transferlerimiz olacak. Hem yerli hem de yabancı futbolcular alacağız. Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'le anlaştık, oyuncu 25 yaşında. Şubat ayında haftada iki maça çıkacağız. Bu nedenle geniş bir kadroya ihtiyacımız olacak. Ancak koronavirüs şartlarında transfer kolay olmuyor. Örneğin pandemi nedeniyle 3 ülkeye uçuşlar kapatıldı. Biz bu ülkelerden futbolcu bakıyorduk. Maçlara ara verilmeyeceği için transferde olabildiğince hızlı hareket edeceğiz. Hem kış şartları hem Kovid gerçeği nedeniyle daha geniş kadroları barındırmalıyız. Bu dönem bizim gençlerimiz için fırsat, birçoğunu profesyonel yaptık. Ancak transferde de gerekenleri yapacağız. Guilherme şu an takımla idmana çıkıyor. Çin'den vize bekliyor. Kafası futbolda olduğu için onu oynatmıyoruz. Guilherme bize gelir, 'Ben Çin'e gitmiyorum, burada kalacağım' derse kadroya girer. Ama oyuncu büyük ihtimalle takımdan ayrılacak" dedi."İLHAN PALUT KALACAK"Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, son günlerde eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör İlhan Palut'a da sahip çıktı. Türk futbolunda çok sık teknik adam değiştirildiğini vurgulayan Sepil, şunları söyledi: "Göztepe Başkanı olarak ben de çok sık hoca değiştirdim. Sezon başında İlhan hocayla oturduğumuzda böyle bir planlamanın yapılacağını, daha dinamik bir kadro kurulacağına dair anlaştık. Ona göre de transferleri yaptık. İlhan hocanın şu anki performansı tam beklediğimiz gibi değil ama ona inancım devam ediyor. Hocayı değiştirmek gibi tasarruf olmayacak. Hocamızla Fatih Karagümrük maçından sonra 3-4 saat sohbet ettik, 15 maçı değerlendirdik. Neleri yapabiliriz; konuştuk, tespitler yaptık. Ben İlhan hocayı çok seviyorum. Bir kere çok çalışkan ve değerli bir insan. Genç hoca çalıştırmaktan dolayı bir takımda tecrübe noksanlıkları oluyor ama hayat böyle bir şey. Ben İlhan hocayı Türk futboluna kazandıracağımıza inanıyorum. İlhan Palut'un çok büyük değer olduğunu düşünüyorum. Kendisine daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz onu düşünüyoruz. Hocamızı her türlü konuda donanımını artırmayla ilgili planlar yapıyoruz. Hocamızla devam edeceğiz. İlhan hoca uzun vadede bir değer olacak.""YATIRIMCILARIN İLGİSİ YÜKSEK"Yılbaşının ardından kulüple ilgilenen yatırımcılarla ilgili de değerlendirme yapacağını dile getiren Mehmet Sepil, şöyle devam etti: "Yatırımcılarla her detayı masaya yatıracağız. A takımdan yapılanmaya kadar bunları konuşacağız. Yatırıcımı getireceksek yapılanmalar da değişiklik yapmamız gerekir. Yeni yılda gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız. Pandemi koşulları da olsa futbola olan ilgi yüksek. Özellikle Avrupalı ve Amerikalı şirketler var. Şehrin dinamikleri ise zayıf. Örneğin ligde 3-4 kulübün transfer yasağı var. Bu takımlar bu yasağı kaldıracaklar, kentin desteği ile bu sorunu aşacaklar. Örneğin biz transfer yasağı yesek, kimse arkamızda durmaz. Maalesef sürekli, 'İzmir'de birden fazla takım var' bahanesi ortaya konuluyor. Transfer harcamalarında ise ortak akılla hareket ediyoruz. Bazen dedikodu mekanizması devreye giriyor. 'Transferi acaba kim yapıyor?' diye laflar çıkıyor. Ben ne kulübün ne de kendi paramı sokağa atmam. Tüm detayları inceleyen benim.""YALÇIN'A CEZA VERİLECEK"Mehmet Sepil, ligde Fatih Karagümrük maçında oyundan çıkarken formasını yere atan ve sert tepkilere maruz kalan genç futbolcu Yalçın Kayan için de konuştu. Yalçın'a ceza verileceğini bildiren Sepil, "Yalçın yaptığı bu davranışın cezasını çekecek. Fakat onu kaybetmeyeceğiz. Yalçın 21 yaşında gencecik bir oyuncu ama hata yapmıştır. Aslında Yalçın burada kendisine kızıyor. Çünkü birkaç maçtır kötü oynuyor. Futbolda gerekirse 10'uncu dakika bile oyuncu değiştirilebilir. Yalçın yapmaması gereken bir hareket yaptı. Cezasını çekecek. Dediğim gibi kendisini de kaybetmeyeceğiz. Özür diledi, video hazırladı. Ben de onunla konuşacağım. Yere forma atma olayını hiç kimse yapamaz" dedi.VAKIF BAŞKANLIĞINI BIRAKACAK

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı en kısa sürede bırakacağını da belirten Mehmet Sepil, "Kulüpler Birliği'ni bırakacağımı çok söyledim. Hatta toplantıda başkan seçilebilme imkanı olsaydı bırakabilirdim. Tasarrufum belli, çok kısa süre içinde ayrılmış olacağım. Yeni bir başkan seçilmesi gerekiyor. Digiturk süreci sonuçlandı. Kulüplere talepleri vardı. Önümüzdeki senenin kontratlarıyla ilgili bazı durumları biz doğru bulmuyorduk. Sonuçta yayıncı kuruluşla uzlaşmada bulunduk, önemli süreci anlattık" diyerek sözlerini tamamladı.