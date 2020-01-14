Mehmet Sepil: "Çalıştaydan çok iyi sonuçlar çıkacak" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Sepil: 'Çalıştaydan çok iyi sonuçlar çıkacak' - Son Dakika Spor

Mehmet Sepil: "Çalıştaydan çok iyi sonuçlar çıkacak"

6 saat önce

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, "İlk günden şunu gördük ki uzun yıllar sonra bir araya gelmenin ve herkesin görüşlerini ifade etmesinin çok büyük faydası var. Samimiyetle buradan çok iyi sonuçların çıkacağını ve Türk futbolunun, Türk sporunun yararlanacağını düşünüyorum" dedi.

Mehmet Sepil:

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, "İlk günden şunu gördük ki uzun yıllar sonra bir araya gelmenin ve herkesin görüşlerini ifade etmesinin çok büyük faydası var. Samimiyetle buradan çok iyi sonuçların çıkacağını ve Türk futbolunun, Türk sporunun yararlanacağını düşünüyorum" dedi.


Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Ankara'da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ikinci günü öğle arasında, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile basın birlikte mensuplarına açıklamada bulundu.


"Bir Süper Lig kulübü başkanı olarak diğer liglerle oturmamız bize deneyim kazandırdı"


Çalıştayın çok yararlı geçtiğini ifade eden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, "Süper Lig, 1., 2. ve 3. Lig kulüplerinin katılımıyla uzunca çalıştık. Çok yararlı bir çalışma oldu. Dün öğleden sonraki panellerde bakanlığımız yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Tüm liglerdeki kulüplerimiz aynı masada Türk futbolunun sorunlarını tartıştılar. Özellikle stratejik konuların neler olduğu ve burada yapılması gereken değişiklikler tartışıldı. Bir Süper Lig başkanı olarak diğer liglerle oturmamız bize deneyim kazandırdı. Herkes görüşlerini ifade etti. Önümüzdeki günlerde de bu çalışmalarımız sürecek. Ama ilk günden şunu gördük ki uzun yıllar sonra bir araya gelmenin ve herkesin görüşlerini ifade etmesinin çok büyük faydası var. Samimiyetle buradan çok iyi sonuçların çıkacağını ve Türk futbolunun, Türk sporunun yararlanacağını düşünüyorum" diye konuştu., - ANKARA

Kulüpler Birliği Vakfı, Mehmet Sepil, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:28 Kaynak: İHA
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