Mehmet Sepil'den açıklama: 'TFF 12 yabancıyla sözleşme imzalamaya izin vermeyi istedi' - Son Dakika

Mehmet Sepil'den açıklama: 'TFF 12 yabancıyla sözleşme imzalamaya izin vermeyi istedi'

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, YFF yabancı sınırı önerisini açıkladı.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, YFF yabancı sınırı önerisini açıkladı.

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Sepil, "TFF önümüzdeki sezon 12 yabancıyla sözleşme imzalamaya izin vermeyi istedi. İlk 11'de 2020-21 sezonu için 8, diğer seneler 7 ve 6 şeklinde indirilmesi önerisiyle geldi." dedi.


İşte Mehmet Sepil'in açıklamaları;


Kulüpler, bunun geldiğini biliyordu ama bizden henüz toplu bir görüş gelmemişti. Dün federasyon, 'Şu şekilde bir planlamanın, özellikle milli takımlar için uygun olacağını düşündük.' diye bir görüş verdi. Kulüpler Birliği'ne federasyonun bir öneri paketi var. 'Kaç oyuncuyla imzalayabilir'den başlayalım. Mevcut durumda 14 yabancıyla imzalanıyor, onların aklından 12 geçtiği üzerine bir düşünce olduğu söylendi.


14 KALMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK


Kulüpler, özellikle İstanbul kulüpleri, bunun oldukça zor olacağını, ellerindeki kontratlar artı planladıkları kontratlara bakınca, bunun 14 kalması gerektiğini söyledik. 14 sayısında kalmanın herhalde doğru olacağını çünkü Avrupa'ya giden kulüplerin daha fazla yabancıyla oynama gibi arzularının olduğu gibi şeyler tartışıldı.


8 YABANCI ÖNERİSİ


Neticede dün federasyon '12 tane kontrat adedi olabilir.' dedi. Bunun 14 kalması gerektiği üzerine bir genel görüş geldi. Bütün kulüpleri bağlamadan söylüyorum. Onun dışında önümüzdeki 3 sene içinde sahada olabilecek yabancı sayısıyla ilgili öneri getirildi. Federasyonun önerisi şuydu, 2020-21 Sezonu için sahada 8 yabancı olmasını, önümüzdeki 3 yıl içinde bunun 7 ve 6'ya indirilmesi önerisiyle geldi.

Mehmet Sepil, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:49 

Son Dakika Spor Mehmet Sepil'den açıklama: 'TFF 12 yabancıyla sözleşme imzalamaya izin vermeyi istedi' - Son Dakika Spor
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