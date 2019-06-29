Son Dakika Haberleri: Mehmet Sepil'den TBB yapılandırması yorumu
Son Dakika Spor Haber

Mehmet Sepil'den TBB yapılandırması yorumu

4 dakika önce

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Türkiye Futbol Federasyonunun borçları yapılandırma çalışmasına ilişkin, "Gerekli olan şey, finansal fair play'in ve kulüp lisanslamalarının uygulanmasıdır.

Mehmet Sepil'den TBB yapılandırması yorumu, System.String[]
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Türkiye Futbol Federasyonunun borçları yapılandırma çalışmasına ilişkin, "Gerekli olan şey, finansal fair play'in ve kulüp lisanslamalarının uygulanmasıdır. Türkiye Bankalar Birliğinin açıkladığı yapılandırma, talimatlar uygulanmazsa kulüplerin daha fazla para harcamasına yol açar." dedi.
Mehmet Sepil, yaptığı açıklamada, kulüp olarak finansal fair play uygulamalarını desteklediklerini belirtti.
Türkiye'de birçok kulübün bütçelerini idare edemez durumda olduğunu aktaran Sepil, şunları kaydetti:
"Göztepe borçsuz bir kulüp olarak görülmektedir. Evet, Göztepe'nin bankalara borcu yoktur. Fakat Göztepe, her yıl bütçesinde açık vermektedir. Bu açık benim tarafımdan kapatılmaktadır. Bu, sürdürülebilir bir durum değildir. Yeni talimatlar geçmiş yıllarda uygulanamadı. Gerekli olan şey, finansal fair play'in ve kulüp lisanslamalarının uygulanmasıdır. Türkiye Bankalar Birliğinin açıkladığı yapılandırma, talimatlar uygulanmazsa kulüplerin daha fazla para harcamasına yol açar."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:19 Kaynak: AA
Türkiye, Türkiye Bankalar Birliği, Mehmet Sepil, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Domatesin fiyatı tarlada 50 kuruşa düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki Dünyanın kekiği Denizli'de hasada hazırlanıyor! 50 milyon dolar gelir sağlanacak Erdoğan-Trump görüşmesindeki gelişmeler iş dünyasını mutlu etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 19:23:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Sepil'den TBB yapılandırması yorumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]