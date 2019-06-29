Mehmet Sepil'den TBB yapılandırması yorumu
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Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Türkiye Futbol Federasyonunun borçları yapılandırma çalışmasına ilişkin, "Gerekli olan şey, finansal fair play'in ve kulüp lisanslamalarının uygulanmasıdır.
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Türkiye Futbol Federasyonunun borçları yapılandırma çalışmasına ilişkin, "Gerekli olan şey, finansal fair play'in ve kulüp lisanslamalarının uygulanmasıdır. Türkiye Bankalar Birliğinin açıkladığı yapılandırma, talimatlar uygulanmazsa kulüplerin daha fazla para harcamasına yol açar." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:19 Kaynak: AA
Mehmet Sepil, yaptığı açıklamada, kulüp olarak finansal fair play uygulamalarını desteklediklerini belirtti.
Türkiye'de birçok kulübün bütçelerini idare edemez durumda olduğunu aktaran Sepil, şunları kaydetti:
"Göztepe borçsuz bir kulüp olarak görülmektedir. Evet, Göztepe'nin bankalara borcu yoktur. Fakat Göztepe, her yıl bütçesinde açık vermektedir. Bu açık benim tarafımdan kapatılmaktadır. Bu, sürdürülebilir bir durum değildir. Yeni talimatlar geçmiş yıllarda uygulanamadı. Gerekli olan şey, finansal fair play'in ve kulüp lisanslamalarının uygulanmasıdır. Türkiye Bankalar Birliğinin açıkladığı yapılandırma, talimatlar uygulanmazsa kulüplerin daha fazla para harcamasına yol açar."
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