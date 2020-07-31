Mehmet Sepil: Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım - Son Dakika

Mehmet Sepil: Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım

SÜPER Lig'e döndükten sonra üçüncü sezonunu tamamlayan Göztepe'de geçen yıl ortaya atılan satış iddiaları önceki haftalarda yeniden alevlenirken, Başkan Mehmet Sepil ilk kez sessizliğini bozup, "Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım" açıklamasını yaparak taraftarı şoke etti.

Mehmet Sepil: Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım, System.String[]

SÜPER Lig'e döndükten sonra üçüncü sezonunu tamamlayan Göztepe'de geçen yıl ortaya atılan satış iddiaları önceki haftalarda yeniden alevlenirken, Başkan Mehmet Sepil ilk kez sessizliğini bozup, "Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım" açıklamasını yaparak taraftarı şoke etti.

Sarı-kırmızılıların devri konusunda geçen yıl iş insanı Tuncay Özilhan, bu yıl Katarlı bir grup gündeme gelirken, Başkan Vekili Talat Papatya haziran ayında kulübe talipler olduğunu doğruladı. Geçen yıldan beri iddialara sessiz kalan Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, sezon bittikten sonra bir televizyon kanalına çıkıp kulübü devretme girişimiyle ilgili ilk kez açıklama yaparak, "Masada bizi ciddi inceleyenler var. Güzelken iyi ama bırakmayı da bilmeli. Yorgunum, hakkikaten bezginim" dedi.

Göz-Göz'ü 2007'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) alıp 7 yıl yöneten Altınbaş Holding'ten 2014 yılında devralıp, Adnan Süvari Tesisleri ile Gürsel Aksel Stadı'yla tesisleşme, Süper Lig'e 14 yıl sonra çıkılıp kalıcı olunmasıyla da sportif başarı anlamında çağ atlatan Sepil, "Göztepe el değiştirir, devir olur. Satış demek yanlış. Bu konu çok speküle ediliyor. Başkanlığımın altıncı yılı bitti. İlk geldiğim günde söylediklerime baktığımda hemen hemen hepsini tutturduk. 1. Lig'e çıkan Göztepe, sonra Süper Lig'de üçüncü yılımızı tamamladık. Urla tesisimizi bitirdik. Gürsel Aksel Stadı en önemlisi. Stadınız yoksa ruhunuz olmaz. Göztepe'nin önü açıldığı dönem pandemi geldi. Bundan sonra hayat daha zor olacak. Belli bir yorgunluğum var. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. İyi bir şekilde yapabilecek bir kurguyu oluşturabilirsek Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım" diye konuştu. "Bu söylemle çıktığımda şu an dünyada da ilginç bir dönem var. Herkes Çinli, Katarlı diyor ama Avrupalı ve Amerikalı yatırımcılar var. Yatırım yapacaksanız, emin olun Göztepe'ye yaparsınız. Çünkü gerekli koşullar var" diyen Sepil, "Tüm kulüpler zarar ediyor. Kulübün hikayesinin olması gerekir. Yatırımcı onun için gelir. Göztepe, Türk futbol tarihinin en önemli hikayelerinden biridir. Ben hikayeyi yapan değil, canlandıran kişiyim. En önemli parça da taraftarı ve camiasıdır. Herkes gelmeden onları izler. Kulübüyle özdeşleşmiş bir kitle var. Yönetilebilir bir yapıyı devir almanız lazım. Borcunuz fazla olmayacak, şeffaf olacaksınız. Evet talipler var, konuşuyoruz. Ama Katarlılar, 150 milyonlar böyle bir şey yok. Süreci profesyonel yürütüyoruz. Sonuca varmış veya yaklaşmış bir şey yok. Geliyorlar inceliyorlar, kimse boşu boşuna yatırım yapmaz. Bu olursa ilk camiamla paylaşırım" ifadelerini kullandı.AVRUPA, ABD'DEN İLGİ VAR, BİTEN BİR ŞEY YOKGöztepe tarihine uygun senaryonun devam etmesi gerektiğini belirten Başkan Sepil, "Ben gideceğim o devam edecek. Kulüpler Birliği için de aynı kararı aldım. Artık kendime, aileme sevdiklerime vakit ayırabileceğim bir hayata geçmek istiyorum. Acelem yok, ne zaman bu ortam oluşursa o zaman bunu yapacağım. Güzelken iyi ama bırakmayı da bilmeli. Türk futboluna şu ana kadar yatırımcı gelmedi. Akıllı bir yatırımcı en az bir Göztepeli kadar iyidir. Yeter ki doğrusunu getirelim. Adam başarı hikayesi yazmak için geliyor. Öyle insan daha çok çalışır. Kulübe ilginin büyüğü yabancılardan. Ancak bitmiş, yaklaşmış bir şey değil, inceliyorlar. Avrupa ve Amerika'dan çok ilgi var. Başkan olarak kal diyenler var. Yükümün azaldığı bir şey olursa o da olabilir. Göztepeliler endişe etmesinler. Ciddi bir şey varsa ilk duyacak Göztepeliler olacak. Masada bizi ciddi inceleyenler var. Benim için birinci öncelik Göztepe'ye ne getiriyorlar, ne yapacaklar. Önemli bir yere geldik ama daha fazlası var. İki ay içinde de olur. Bir yıl içinde de olmayabilir. Zaman koymak doğru değil" dedi.ÖNEMLİ OLAN GÖZTEPE'NİN MENFAATİVerdiği kararları kolay değiştirmediğini belirten Mehmet Sepil şöyle konuştu: "Uygulanmasının koşulları var. O da Göztepe'nin menfaatidir. Artık siz vücudunuzda daha iyisini yapacak kadar enerjiyi bulamıyorsanız bunu kabul etmek lazım. O durumdayım ama yine sabah 6'da kalktım. Göztepe için ne yapacağız, transfer falan. Türk futbolu için bu yılı atlatalım diye baktığı bir yıl olacak. Bu tür krizler fırsata da dönüşebilir. İyi idare etmezseniz krizin ortasında da bulabilirsiniz kendinizi. Bu sene büyük oranda bir değişim olacak. Buna zorundayız. Oyuncuların çoğu ile yolumuzu ayırdık. 40 maç oynayacağız. 8-10 tane hafta arası maç olacak. Türk futbolu buna alışık değil. Bu sene daha akıllı işler yapacağız. Türk futboluna yönetici sorumluluğu gelmeli. Adam geliyor olmayan parayı harcıyor. Yeni başkan geliyor eski başkan batırdı, sorun bende değil diyor. O da bankaya gidiyor. Sonra rakamlar büyüyor. Sonra Göztepe bunlarla borçlanmadan rekabet ediyor. Adam diyor boşver borcu transfer yap. Ben yapmam, yapacak adamı da getirmem buraya. Göztepe'nin kaderiyle oynamam."BEKLENTİLERİN ALTINA KALDIKSüper Lig'de geride kalan sezonu değerlendiren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, beklentilerin altında kaldıklarını söyledi. Sepil, "95 yıl stat hayali kurduk, evimize kavuştuk. Pandemi evimizi bizden biraz aldı. Maçı seyirciyle oynamıyorsanız, komik oluyor. Kalecinin oyunculara bağırmasını bile duyuyorsunuz. Çok zor oldu Göztepe için. Hiçbir oyuncumuz İzmir'i terk etmedi. Pandemi sonrası 9 maçın 6'sı İzmir'deydi. Bu büyük bir avantajdı ama tümünü seyircisiz oynadık. Hiç başarı gösteremedik. Beklentilerimizin çok altında kaldık. Takımda İlhan Palut devrinin başarılı geçtiğini düşünüyorum. 1.38 puan ortalaması oldu, daha yüksek olabilirdi. Gelecek sezon umarız seyircili başlamayı düşünüyoruz. Şu an gözüktüğü kadarıyla tam kapasiteyle değil ama belli oranda yüzde 40, 50 kapasiteyle oynanır gibi görünüyor" dedi.HENTBOLU TARAFTAR YÖNETEBİLİR" Türkiye'de 3 İstanbul kulübü artı birkaç kulüp dışında en çok branşı olan biziz" diyen Mehmet Sepil, "En büyük hayalim Göztepe formasıyla bir sporcuyu olimpiyatlara göndermekti. 2-3 oyuncu vardı. Pandemi nedeniyle o hayalimiz de ertelendi. Okçulukta hızlı büyüyoruz. Yelken önemli branşıdır. Yelken için dernek kuruldu, biz denetliyoruz. Windsurf böyle yönetiliyor. Voleybol inanılmaz bir ekip geldi, onlar da öyle yönetiyor. Hentbol speküle edildi. Bur kulüp başkanı kendi branşına kızar mı? Olmaz böyle bir şey. Piksel piksel kurmuşuz. Hentbolu taraftarın oluşturduğu bir branş olmuş. Ben de gelir gelmez buna sahip çıkalım dedim. Sonra baktık ki ortada bir şey yok, sıfır gelir. Gençlerle çocuklarla yürütelim dedik. Taraftar grupları tekrar piksel kampanyası yaptılar. Hentbolu devralmak istediklerini söylediler. Başarılı olmalarını istiyorum. Taraftar gruplarının yöneteceği bir hentbola doğru gidiyoruz.KARŞIYAKA İÇİN ÜZÜLDÜMEzeli rakiplerin Karşıyaka'nın 3. Lig Play-Off finalinde Turgutluspor'la Antalya'da oynadığı maçı izlediğini belirten Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, üzüldüğünü dile getirdi. Sepil, Karşıyaka'nın kendileriyle birlikte Süper Lig'de olmasını istediğini ifade ederek, "İnsanlar kendine güvenmediği için diğerinin kötü olmasını istiyor. Tam tersi rekabet seni iyi yapar. 3. Lig final maçını büyük heyecanla seyrettim. Çıkamadılar, üzüldüm" diye konuştu. Gürsel Aksel Stadı açılana kadar iç saha maçlarını Bornova'da oynayan sarı-kırmızılılarda Sepil, "Bornova Stadı bize inanılmaz hizmet verdi. Orada çıktık, 2.5 yıl Süper Lig'de oynadık. İyi bir Alsancak Stadı'na gitmek isterim. Ama Türkiye'nin en güzel stadı bizde. Bakanlıktan 10 yıllığına kiralayacağız. Görüşüyoruz ama şu an alıp ne yapacağım. O motivasyonum yok. Maliyeti, ekonomisi var" şeklinde konuştu. KULÜPLER BİRLİĞİ HEYECANLANDIRMIYOR

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, halen sürdürdüğü Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevinin kendisini heyecanlandırmadığını belirterek, "Türkiye'de sporla politika yan yana. Federasyon başkanlığı politik işler. Onlar bana uzak. Ben devlet ihalesi almadım. Benim kazançlarımın önemli bölümü uluslararası işlerdir. Kulüpler Birliği görevi benim için verilmişti, kabul ettim. Uzlaştıkları için elimden geleni yaptım. Kulüpler Birliği başkanlığı beni Göztepe kadar heyecanlandırmıyor. 6 yıl hikayenin en önemli yerine geldik. Küstüm demek olmaz ama yorgunum, hakikaten bezginim. Herkesi mutlu edemiyorsunuz. Ceketimi aldığım güne kadar elimden geleni yapacağım" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Sepil, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 11:52

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mehmet Sepil: Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım - Son Dakika Spor
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