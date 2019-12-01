Son Dakika Haberleri: Mehmet Sepil: "Kalp krizi geçirtecel bir maçtı"
Son Dakika Spor Mehmet Sepil: 'Kalp krizi geçirtecel bir maçtı' - Son Dakika Spor

Mehmet Sepil: "Kalp krizi geçirtecel bir maçtı"

6 saat önce

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından, "İçerde Ali Koç başkana dedim. Başkana kalp krizi geçirtecek bir maçtı.

Mehmet Sepil:

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından, "İçerde Ali Koç başkana dedim. Başkana kalp krizi geçirtecek bir maçtı. İyi bir maç oldu. Biz yenmek için çıktık. Fenerbahçe'nin zaten kazanmaya ihtiyacı vardı. İki tarafın da istediği olmadı. Oldukça enteresan bir maç oldu. Biz iyi oynadık, Göztepe'nin oynadığı oyundan, gösterdiği dirençten memnunum.Önümüzde 4 hafta var daha iyi olacağız. Futbolun içinde gerginlikler oluyor. İkinci yarıda tribündeki gerginliğe Ali başkan da ben de müdahale ettik. Yurt dışında da bu kadarı oluyor. O kadar büyütmeyelim. Ön tarafta Fenerbahçeliler oturuyordu Ali Başkan onları sakinleştirmek için gitti. İki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Stres içinde bir maçtı ama maç sonunda sarılıp birbirimizi tebrik ettik" dedi.

Mehmet Sepil, Fenerbahçe, Kalp Krizi, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Semih Özsoy'dan maç sonunda sert tepki: Fenerbahçe bu oyunların üstesinden gelir
Fenerbahçe'den olay paylaşım: Çifte standart VAR Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini canlı yayında açıkladı: Kurayı bildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 07:27:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Sepil: "Kalp krizi geçirtecel bir maçtı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]