Son Dakika Haberleri: Mehmet Sepil: "Kenetlendik ve başardık"

Mehmet Sepil: "Kenetlendik ve başardık"

4 saat önce

MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek ligde kalan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, son 5 haftadaki kenetlenmeleriyle ligde kalmayı başardıklarını söyledi.

Mehmet Sepil:
MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek ligde kalan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, son 5 haftadaki kenetlenmeleriyle ligde kalmayı başardıklarını söyledi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek ligde kaldıkları maçın ardından, "Sonunda kurtulduk. Öldük öldük dirildik. Son 5 haftada yakaladığımız kenetlenmeyi gerçekleştirerek ligde kaldık. Ankaragücü'nü de tebrik ediyorum. Hiçbir iddiaya yer bırakmadan oynamaları gerektiği gibi oynadılar. Türk futbolunun böyle şeylere ihtiyacı var. Küme düşen BB. Erzurumspor ve Bursaspor adına üzgünüm. Video Yardımcı Hakem (VAR) kararları olmasa iki takımın da küme düşmeyi hak edeceğini düşünmüyorum" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:53 Kaynak: İHA
MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Mehmet Sepil, Spor
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