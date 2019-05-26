Mehmet Sepil: "Kenetlendik ve başardık"
4 saat önce
MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek ligde kalan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, son 5 haftadaki kenetlenmeleriyle ligde kalmayı başardıklarını söyledi.
MKE Ankaragücü
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:53 Kaynak: İHA
'nü 2-1 mağlup ederek ligde kalan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil
, son 5 haftadaki kenetlenmeleriyle ligde kalmayı başardıklarını söyledi.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek ligde kaldıkları maçın ardından, "Sonunda kurtulduk. Öldük öldük dirildik. Son 5 haftada yakaladığımız kenetlenmeyi gerçekleştirerek ligde kaldık. Ankaragücü'nü de tebrik ediyorum. Hiçbir iddiaya yer bırakmadan oynamaları gerektiği gibi oynadılar. Türk futbolunun böyle şeylere ihtiyacı var. Küme düşen BB. Erzurumspor
ve Bursaspor
adına üzgünüm. Video Yardımcı Hakem (VAR) kararları olmasa iki takımın da küme düşmeyi hak edeceğini düşünmüyorum" dedi. - İZMİR
Göztepe, Ankaragücü'nü 2-1 Yenerek Süper Ligde Kaldı
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