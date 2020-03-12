Mehmet Sepil: "Spor için virüs olayı oldukça zor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Sepil: 'Spor için virüs olayı oldukça zor' - Son Dakika Spor

Mehmet Sepil: "Spor için virüs olayı oldukça zor"

6 saat önce

- Mehmet Sepil: "Spor için virüs olayı oldukça zor" Göztepe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Spor için oldukça zor virüs olayı. Maalesef bütün dünyayı çok etkiledi" diye konuştu.

- Mehmet Sepil: "Spor için virüs olayı oldukça zor"

İSTANBUL - Göztepe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Spor için oldukça zor virüs olayı. Maalesef bütün dünyayı çok etkiledi" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir'in Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile oynayacağı maç öncesinde Göztepe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Değişik sebeplerden maça gelemeyecek olanlar olsa da önemli bir bölümün tribünlerde yer alacağını belirten Sepil, "Başakşehir'i Türk takımı olarak desteklemeye geldik. Burada bildiklerimiz var, çıkışta daha net fikrimiz olur. Korona virüs durumunu zaten çok yakından takip ediyoruz. Bugün ben arabada gelirken maçların seyircisiz oynanmasıyla alakalı bilgi aldım. Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz. Şu an böyle bir karar alındı maçlarla ilgili. Spor için oldukça zor virüs olayı. Maalesef bütün dünyayı çok etkiledi" dedi.

Mehmet Sepil: Spor için virüs olayı oldukça zor

Mehmet Sepil, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:12 Kaynak: İHA
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