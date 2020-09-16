Mehmet Sepil: Stadyumlarda belli bölümlerin seyirciye açılmasını istiyoruz - Son Dakika

Mehmet Sepil: Stadyumlarda belli bölümlerin seyirciye açılmasını istiyoruz

"Alınacak kararlarda federasyonla iş birliği halindeyiz""Başkanlık görevi oldukça zor ve devre arasında bırakacağım"Serhan TÜRK / İSTANBUL,- Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı sonrasında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mehmet Sepil: Stadyumlarda belli bölümlerin seyirciye açılmasını istiyoruz, System.String[]

"Alınacak kararlarda federasyonla iş birliği halindeyiz"

"Başkanlık görevi oldukça zor ve devre arasında bırakacağım"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL,- Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı sonrasında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sepil, "Devre arasına kadar görevime devam edeceğim. Süreci ilan ederiz ve seçimli genel kurul yapacağız, ikinci yarıda yeni başkan göreve gelecek" dedi.

Yayıncı kuruluşla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten Sepil, "Önümüzde çok zor olduğunu bildiğimiz 39 maçlık çok zor bir süreç var. Konuştuğumuz en önemli konu pandemi sonrası kulüplerin yaşadığı ekonomik zorluklardı. Pandemi sonrası kulüplerin kaynaklarında önemli azalmalar var. Anadolu kulüplerinin en önemli geliri olan televizyon gelirlerinde henüz bir netlik yok. Bu konuda federasyon yayıncı kuruluşla görüşmelerini sürdürüyor. Henüz kulüplere bir avans gönderilmedi. Beklentimiz görüşmelerin en kısa zamanda sonlandırılması. Kulüpler Birliği olarak kontrat ne diyorsa bizim hakkımız odur görüşündeyiz. Kontratın gerektirdiği ödemenin yayıncı kuruluş tarafından yapılmasını bekliyoruz. Umudumuz bu sürecin en kısa zamanda sonuçlanması" açıklamasında bulundu."STADYUMLARDA BELLİ BÖLÜMLERİN SEYİRCİYE AÇILMASINI İSTİYORUZ"Maçların beli oranda seyircili olması için hem Sağlık Bakanlığı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşeceklerini belirten Sepil, "Yayıcı kuruluş dışında maç günü gelirleri çok önemli, seyirci çok önemli. Kulüplerin bir gelir kaybı var. Önce sağlık diyoruz. Bütün spor müsabakalarını etkiliyor. Yüzde yüz seyircili başlaması değil ama birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi az da olsa seyirciler maçlara alınmaya başlandı. Bu konunun kısa zamanda pandemi içinde pozitif gelişmeler olduğunda Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşerek belli bölümlerin maçlara açılmasını istiyoruz. Ana merci Sağlık Bakanlığı'dır. Sağlık Bakanlığı'ndan randevu talep ederek görüşlerimizi aktaracağız" ifadelerini kullandı. "MALİYE BAKANIMIZ İLE GÖRÜŞTÜK"Ekonomik anlamda yaşanan sorunları da Maliye Bakanı ile görüştüklerini dile getiren Sepil, "Cumhurbaşkanımızın yardımıyla amatör branşlarda yapılan vergi iadesiydi. Geçen sene bunda değişiklik oldu. Geçen sezon kulüpler bu ödemeleri alamadılar. Geçen hafta Maliye Bakanımız ile yaptığımız toplantıda buna benzer konularda düşüncelerimizi ilettik. En kısa zamanda hayata geçeceğini duyduk. Kulüplerimizi rahatlatacak" şeklinde konuştu."ALINACAK KARARLARDA FEDERASYONLA İŞ BİRLİĞİ HALİNDEYİZ"Federasyonla birlikte alınacak kararlarda hızlı ve doğru karar almak için ortak bir çalışma içinde olacaklarını belirten Sepil, "Futbolla ilgili önümüzdeki süreci tartıştık. Lisans konusu olsun yabancı sayısı olsun birçok konuda federasyonda son dakika tartışılıyor. Bu sefer sağlıklı bir karar alınması için önümüzdeki sezon için alınacak kararlarda federasyonla iş birliği halindeyiz ve son dakikada karar almak yerine yapılması gerekenler var. Bu sefer hızlı bir şekilde iletme kararı aldık. Ani sorunları yaşamamıza yardımcı olacak" dedi."BAŞKANLIK GÖREVİ OLDUKÇA ZOR VE DEVRE ARASINDA BIRAKACAĞIM"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, ligin devre arasında görevi bırakacağını söylerken, "Başkanlık görevi oldukça zor. Başkan olan kişinin zamanını buraya aktarması lazım. Bunu başkanlarımızla paylaştım. Bu konuyu tekrar açtık ve devre arasına kadar bunun doğru olmadığını takdir ettiler ve devre arasına kadar görevime devam edeceğim. Süreci ilan ederiz ve seçimli genel kurul yapacağız, ikinci yarıda yeni başkan göreve gelecek" diye konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı, Sağlık Bakanlığı, Mehmet Sepil, Türk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mehmet Sepil: Stadyumlarda belli bölümlerin seyirciye açılmasını istiyoruz - Son Dakika Spor

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