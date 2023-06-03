Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı oldu - Son Dakika
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Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı oldu

03.06.2023 23:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. Mehmet Şimşek, ekonomi yönetimini devralarak Hazine ve Maliye Bakanı oldu.

TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve başlama töreninden sonra merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı. Kabine'de 2 isim hariç tüm bakanlar değişti.

MEHMET ŞİMŞEK KABİNE'DE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni dönemde de görevlerine devam eden iki isim oldu. Ekonomi yönetimine gelip gelmeyeceği konuşulan Mehmet Şimşek ise Hazine ve Maliye Bakanı oldu.

Ekonomide direksiyon ona emanet! Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı oldu

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Mehmet Şimşek 1 Ocak 1967'de Batman'da dünyaya geldi. Mehmet Şimşek'in baba adı Hasan, annesinin ismi ise Mehdiye'dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Mehmet Şimşek, yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'da yaptı. Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi. Mehmet Şimşek çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

MEHMET ŞİMŞEK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mehmet Şimşek, 23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. Mehmet Şimşek, 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

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Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı oldu - Son Dakika


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