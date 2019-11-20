Mehmet Soytürk, Salomon Cape Town Ultra Trail'de Türkiye'yi temsil edecek

Salomon Türkiye takımı sporcusu Mehmet Soytürk bu seneki hedef yarışı olan Salomon Cape Town Ultra Trail yarışında Türkiye'yi temsil etmek için Güney Afrika'ya gidiyor.



29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek ve Ultra Trail World Tour serisinin son yarışı olan Salomon Cape Town Ultra Trail'de 65 km mesafede yarışacak olan Mehmet Soytürk, yarışın en önemli favorilerinden biri olarak gösteriliyor. Yarı maraton ve Maraton mesafeleri koşan Soytürk, geçtiğimiz sene ilk defa Ultra Maraton branşında yarışmaya başladı ve bu alanda katıldığı yarışlarda göstermiş olduğu yüksek performans sonucu kısa sürede elit kategorisine yükselmeyi de başardı.



2018 yılında Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışında 63 km mesafeli parkurda yer alan Soytürk, çok deneyimli ve hızlı rakiplerinin yanında 05: 14: 12'de koşarak yarışı ikinci sırada tamamlamıştı. Ultra Maraton branşında Türkiye'nin önemli isimlerinden biri olabileceğini gösteren Soytürk, Ocak 2019 tarihinde Salomon Türkiye ile anlaşarak Salomon Türkiye takımının sporcusu oldu. Mehmet Soytürk bu sene başında yaşamış olduğu sakatlık sonucu parkurlardan uzak kalmıştı. Buna rağmen sakatlık sonrası ilk deneme koşusunu ekim ayında katıldığı Kyzikos Ultra Maratonu 22 km/500 metre tırmanış mesafeli Apostol parkurunu 01: 31: 25 de koşarak yarışı kazandı. Soytürk bu yarıştan iki hafta sonra da Çin'de düzenlenen Dünya Ordulararası Atletizm Oyunlarında 02: 31: 58 maraton koşarak genelde 48. takım olarak 7. oldu.



100, 65, 35 ve 21 km olmak üzere dört farklı yarıştan oluşan Salomon Cape Town Ultra Trail'da bu yıl da 65 ve 100 km Ultra Maraton mesafelerinde birbirinden önemli elit atletler kıyasıya mücadele verecekler. - İSTANBUL