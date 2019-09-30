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Mehmet Suat Ekici görevine başladı

28 dakika önce

Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Suat Ekici, göreve başladı.

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Suat Ekici, göreve başladı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden Aydın'a atanan Mehmet Suat Ekici, görevi Rahmi Baştuğ'dan devraldı.

Aydın'ın Türkiye'nin en huzurlu illerinden biri olduğunu aktaran Ekici, bunda, Rahmi Baştuğ'un da büyük emeği olduğunu söyledi.

Güvenliğin zor bir iş olduğuna dikkati çeken Ekici, şöyle konuştu:

"Güvenlik olmadan huzur, barış, ticaret ve turizm olamaz. Bunu yerine getirebilmek için çok ciddi emek ve tecrübenin olması gerekiyor. Vatandaşın desteğini almayan güvenlik birimleri de başarılı olamaz. Bu konuda Aydınlı vatandaşlarımızdan bize destek olmalarını, suçla mücadelede gördüklerini ve tespit ettikleri olumsuz durumları mutlaka bildirmelerini rica ediyorum."

Baştuğ ise Ekici'ye görevinde başarılar diledi.

Devir teslim töreninin ardından Ekici, Baştuğ'a plaket ve çiçek verdi.

Mehmet Suat Ekici, Türkiye, Aydın, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:04 Kaynak: AA
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