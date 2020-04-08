Mehmet T.Nane, koronavirüse karşı yol haritalarını açıkladı - Son Dakika
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Mehmet T.Nane, koronavirüse karşı yol haritalarını açıkladı

6 saat önce

Dünya ekonomisini de derinden sarsan koronavirüs salgını karşısında aldıkları önlemleri anlatan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, 'İstikrar kalkanı projesi kapsamında devletin açıkladığı kısa çalışma ödeneğine başvurduk.

Mehmet T.Nane, koronavirüse karşı yol haritalarını açıkladı, System.String[]

Dünya ekonomisini de derinden sarsan koronavirüs salgını karşısında aldıkları önlemleri anlatan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, 'İstikrar kalkanı projesi kapsamında devletin açıkladığı kısa çalışma ödeneğine başvurduk. Bu başvurumuz doğrultusunda bizim de hedefimiz bu süreçte hiçbir çalışanımızdan ayrılmamak ve bu süreci hep birlikte kenetlenerekten devam ettirmek. Genel Kurul'da 2019 yılında elde ettiğimiz karın tamamen öz kaynağa aktarılması, yedeklerimize aktarılması ve dağıtılmaması kararı alındı.' dedi.

Koranavirüs salgını dünya genelinde iş dünyasında birçok farklı sektörü etkiledi. Salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında havacılık sektörü yer aldı. Yurtdışı ve yurtiçi uçuşların birçok ülkede durdurulmasıyla şirketlerde yeni yol haritaları oluşturuldu. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, koronavirüs salgınıyla mücadelelerini, bu süreçte aldıkları kararları ve havacılık sektörünün bu süreci nasıl atlatabileceğini Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

"ELDE EDİLEN KARIN TAMAMI ÖZ KAYNAKLARA AKTARILACAK"

7 Nisan'da yapılan Genel Kurul toplantısında aldıkları kararları anlatan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, '2019 yılında elde ettiğimiz karın tamamen öz kaynağa aktarılması, yedeklerimize aktarılması ve dağıtılmaması kararı alındı. Bu çok çok önemli. 2006 yılından bu yana baktığımızda şirketimizin dağıtılmamış karları, TL olarak 1.4 milyar TL, döviz olarak baktığımızda 340 milyon dolarlık bir tutarı hissedarlarımızın aldıkları karar gereği öz kaynağa eklendi. 2019 karımız toplamda yaklaşık 14 yıllık karımızın toplamına eşdeğer bir kardı; 1.3 milyar TL kar elde etmiştik. Hissedarlarımız gene al-i cenaplık gösterdiler. Bu karın da öz kaynaklarımızın güçlendirilmesi için olağanüstü yedeklerle yer alması için karar verdiler. Temettü olarak dağıtmıyoruz. Temel amaç da öz kaynağımızın güçlenmesi ve bu günleri güçlenerek hep birlikte atlatmamız.' dedi.

'HEDEFİMİZ HİÇBİR ÇALIŞANIMIZDAN AYRILMAMAK?

Kurulda alınan bir diğer karardan da söz eden Mehmet Tevfik Nane, 'Yönetim kurulu üyelerimiz aldıkları kararla geçen seneki hakkı huzurlarını yüzde 50, bu seneki hakkı huzurlarını da yüzde 50 olarak alma kararı aldı. Bu da bize, şirkete ve operasyona destek olmak açısından çok önemli bir karardır. Bütün uçaklarımız 28 Mart tarihinden itibaren yerdeler, uçmuyorlar. İstikrar kalkanı projesi kapsamında devletin açıkladığı kısa çalışma ödeneğine başvurduk. Bu başvurumuz doğrultusunda bizim de hedefimiz bu süreçte hiçbir çalışanımızdan ayrılmamak ve bu süreci hep birlikte kenetlenerekten devam ettirmek.' diye konuştu.

'İKİ BOYUTLU ÖNLEMLER ALDIK?

Koronavirüs salgını için alınan önlemlerden bahseden Mehmet Tevfik Nane şunları söyledi: 'Biz orada iki boyutlu önlemler aldık. Çalışanlarımız ve misafirlerimiz için. Burada baktığımızda genel müdürlükteki binalarımız örneğin nano teknolojiyle ilaçlanıyor. Bu nano teknoloji doksan gün geçerli. Girişte dezenfektan, eldiven ve maskeler kullanıyoruz. İsteyen herkes bundan alabiliyor ve gün içerisinde kullanabiliyor. Onun haricinde uçaklarımızda bizim hepa filtrelerimiz var. Bu hepa filtreleri, virüs ve bakterilerin hepsini içeride tutabilecek özellikte. Üç dakika içerisinde uçağın içerisindeki havayı değiştiriyor. Bu havanın yarısını da bin üç yüz derecelik motorun ısısından geçirip sterilize ederek içeri veriyor. Onun haricinde içeride kullandığımız dezenfektan maddeleri on gün etkinliğini sürdüren ki biz bunu en son yedi günde bir yapar olmuştuk. Daha kısa sürede yapıyorduk. Gün sonu bütün uçaklarımız temizleniyordu. Personelimiz için eldiven, maske ve aynı zamanda herhangi bir semptom ile karşılaştıklarında müdahale edebilmeleri için giyebilecekleri beyaz kıyafetler temin ettik.?

'SALGININ MAYIS'IN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN İNİŞE GEÇECEĞİNİ UMUYORUZ?

Salgının azalma göstereceği tarih hakkında öngörüde bulunan Nane, 'Ramazan Bayramı ile yani Mayıs'ın ikinci yarısından itibaren artık inmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Normal tarihe baktığımızda okulların kapanması, yaz tatilinin başlaması, yazlıkçıların başlamasıyla, yazlıkçılığın başlamasıyla bu normal sürece geçilecek. Tabii ilk etapta yurtiçi sonra da aşamalı olarak yurtdışı uçuşlarının açılmasıyla birlikte yıl sonuna doğru belirli bir normalleşmeye gideceğiz. Bu normalleşme geçen seneki seviyelerine 2021 yılı itibarıyla ulaşacaktır.' dedi.

'TÜRK HAVACILIĞININ BU SÜRECİ YIKILMADAN GEÇİRMESİ ÇOK ÖNEMLİ?

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, 'Havacılık şu açıdan çok önemli; Turizm ülkemize net katma değer yaratan bir sektör. Katma değer ülkemizde kalan bir sektör. Üretim tamamen ülkemizde olan bir sektör. Havacılığın desteklenmesi bu açıdan çok çok önemli. Eğer Türkiye'de havacılık kalmaz, Türk havacılığı kalmaz ise bu katma değer maalesef yabancı taşıyıcılara kalır. Türkiye'ye turist getirmeye çalışan yabancı taşıyıcılar istedikleri fiyatları uygulayabilirler. Türkiye'de kalması gereken katma değer, gerek istihdam olarak gerek de maddi değer olarak bu sefer yurt dışına transfer olur. O yüzden küçüğüyle, büyüğüyle, tarifelisiyle bütün Türk havacılığının bu süreci yıkılmadan geçirmesi çok çok önemli. Turizm bizim için bacasız sanayi olarak adlandırdığımız ve geçen sene rekorlar kırıp 50 milyonun üzerinde misafir ağırladığımız ülkemiz, 35 milyar dolarlık net döviz geliri sağladığımız bir alan. Bunun devam etmesi için havacılık burada kilit sektörlerden bir tanesi. Türk havacılığının desteklenmesi çok önemli. Hükümetimizin açıkladığı paketlerde de bu destek var.' şeklinde konuştu.


Pegasus Hava Yolları, Mehmet Tevfik, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:14 Kaynak: DHA

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