Mehmet T. Nane yeniden TÖSHİD'in Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçildi.
Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği'nin (TÖSHİD) yeni yönetim ve denetim kurulunun belirlendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart günü gerçekleştirildi. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, yeniden TÖSHİD'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. TÖSHİD'in Mehmet T. Nane'nin başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Mehmet Erdoğan (Başkan Yardımcısı), Ersel Göral (Genel Sekreter), Hacı Say (Muhasip Üye), A. Sedat Özkazanç (Üye), Mustafa Cem Artekin (Üye) ve Şükrü Can'dan (Üye) oluşuyor.
TÖSHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, "Tüm dünyayı derinden etkileyen Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerin başında ne yazık ki havacılık geliyor. Sektörün tüm paydaşları olarak, bu zorlu dönemde üstün gayret gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Sivil havacılığımızın pandemi öncesindeki günlere dönmesi, daha da gelişmesi ve dünyadaki yükselen konumunun güçlenmesi için TÖSHİD olarak üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getirmeye hazırız. Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, değerli üye şirketlerimizden aldığımız güçle ve onlarla birlikte sektörümüze ve ülkemize katma değer sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
TÖSHİD Yönetim Kurulu
Mehmet T. Nane Başkan Pegasus Hava Yolları
Mehmet Erdoğan Başkan Yardımcısı TAV Holding
Ersel Göral Genel Sekreter İSG
Hacı Say Muhasip Üye Freebird
A. Sedat Özkazanç Üye MNG Havayolları
Mustafa Cem Artekin Üye SunExpress
Şükrü Can Üye ULS Kargo
TÖSHİD Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Güneş Nomaler ACT Havayolları
Hakan Babila Turkish Do & Co
Mehmet Bostan Tailwind
Nasuh Çetin Pegasus Hava Yolları
Osman Yılmaz Çelebi Hava Servisi
TÖSHİD Denetim Kurulu
Ali Yaşar Aydoğan SunExpress
Boğaç Uğurluteğin Pegasus Hava Yolları
Serkan Eren MNG Havayolları
TÖSHİD Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Celal Cingöz Ayjet
Mete Erna Havaş
Şeyda Tarakçıoğlu Turkish Do & Co
Kaynak: DHA
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