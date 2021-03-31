Mehmet T. Nane yeniden TÖSHİD'in Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçildi.

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği'nin (TÖSHİD) yeni yönetim ve denetim kurulunun belirlendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart günü gerçekleştirildi. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, yeniden TÖSHİD'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. TÖSHİD'in Mehmet T. Nane'nin başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Mehmet Erdoğan (Başkan Yardımcısı), Ersel Göral (Genel Sekreter), Hacı Say (Muhasip Üye), A. Sedat Özkazanç (Üye), Mustafa Cem Artekin (Üye) ve Şükrü Can'dan (Üye) oluşuyor.

TÖSHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, "Tüm dünyayı derinden etkileyen Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerin başında ne yazık ki havacılık geliyor. Sektörün tüm paydaşları olarak, bu zorlu dönemde üstün gayret gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Sivil havacılığımızın pandemi öncesindeki günlere dönmesi, daha da gelişmesi ve dünyadaki yükselen konumunun güçlenmesi için TÖSHİD olarak üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getirmeye hazırız. Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, değerli üye şirketlerimizden aldığımız güçle ve onlarla birlikte sektörümüze ve ülkemize katma değer sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TÖSHİD Yönetim Kurulu

Mehmet T. Nane Başkan Pegasus Hava Yolları

Mehmet Erdoğan Başkan Yardımcısı TAV Holding

Ersel Göral Genel Sekreter İSG

Hacı Say Muhasip Üye Freebird

A. Sedat Özkazanç Üye MNG Havayolları

Mustafa Cem Artekin Üye SunExpress

Şükrü Can Üye ULS Kargo

TÖSHİD Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Güneş Nomaler ACT Havayolları

Hakan Babila Turkish Do & Co

Mehmet Bostan Tailwind

Nasuh Çetin Pegasus Hava Yolları

Osman Yılmaz Çelebi Hava Servisi

TÖSHİD Denetim Kurulu

Ali Yaşar Aydoğan SunExpress

Boğaç Uğurluteğin Pegasus Hava Yolları

Serkan Eren MNG Havayolları

TÖSHİD Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Celal Cingöz Ayjet

Mete Erna Havaş

Şeyda Tarakçıoğlu Turkish Do & Co