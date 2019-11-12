Son Dakika Haberleri: Mehmet Tahmazoğlu: Üçüncü kez Türkiye Kupası Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize geldi
Son Dakika Spor Mehmet Tahmazoğlu: Üçüncü kez Türkiye Kupası Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize geldi - Son Dakika Spor

Mehmet Tahmazoğlu: Üçüncü kez Türkiye Kupası Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize geldi

7 saat önce

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kazandığı Türkiye Kupası'nı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na getirerek armağan etti.

Mehmet Tahmazoğlu: Üçüncü kez Türkiye Kupası Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize geldi, System.String[]

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kazandığı Türkiye Kupası'nı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na getirerek armağan etti.

Final müsabakasında Ortotek Gaziler'i 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Şahinbey Belediyesi üçüncü kez bu mutlu sona ulaştı.

Aldıkları başarıdan dolayı futbolcuları tek tek tebrik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Ampute Futbol Takımımızın yönetim kurulunu, teknik heyetini ve oyuncuları alınan başarıdan dolayı yürekten kutluyorum. Üçüncü kez Türkiye Kupası Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize gelmiş oldu. 2016-2017, 2018-2019 ve 2019-2020 yıllarının Türkiye Kupaları kulübümüzün müzesinde. Takımımız bizleri gururlandırdı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maçtan görüntü

-Tahmazoğlu açıklamalar

-Ziyaretten görüntüler


Türkiye Kupası, Şahinbey, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:05 Kaynak: DHA
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