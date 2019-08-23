Son Dakika Haberleri: Mehmet Tırpan'ın 6. kitabı çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Mehmet Tırpan'ın 6. kitabı çıktı

18 dakika önce

Din görevlisi olan Mehmet Tırpan, 6. Kitabı olan "Kur'an Diyor ki, de ki" isimli kitabını çıkarttı.

Mehmet Tırpan'ın 6. kitabı çıktı, System.String[]

Din görevlisi olan Mehmet Tırpan, 6. Kitabı olan "Kur'an Diyor ki, de ki" isimli kitabını çıkarttı.


Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında din görevlisi olarak görev yapan ve daha sonra Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde din görevlisi olan Mehmet Tırpan'ın yeni kitabı çıktı.


Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde din görevlisi olarak çalışan Mehmet Tırpan, Medeniyetlerde Kadın, Aykırı Yazılar, Peygamberimizin 24 saati, Oruç Rehberi, Peygamberimizin Dilinden Dua ve Zikirler kitaplarının ardından "Kur'an Diyor ki, de ki" kitabını yayımlandı.


Kitabının araştırma kitabı olduğunu dile getiren Mehmet Tırpan, baskıya hazır Peygamberler ve Kavimlerin Helak sebebi, Hadis Araştırmaları, Sorulara Kur'an'dan Cevaplar diye üç kitabının baskıya hazır olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzin kullanmak sigarayı bırakmak kadar faydalı
Ekrem İmamoğlu'ndan Emine Bulut yorumu: Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız Kadın yolcuya cinsel içerikli mesaj atan muavine 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Emine Bulut hutbesi: Hunharca bir cinayet

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:25:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Tırpan'ın 6. kitabı çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]