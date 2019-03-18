Son Dakika Haberleri: Mehmet Topal Aday Kadrodan Çıkarıldı

Mehmet Topal Aday Kadrodan Çıkarıldı

6 dakika önce

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Mehmet Topal sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.

Mehmet Topal Aday Kadrodan Çıkarıldı, System.String[]
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Mehmet Topal sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı. 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: "Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sol uyluk arka adalesinden sakatlanan Mehmet Topal, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları aday kadrosundan çıkarıldı." denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:26 Kaynak: DHA

Spor
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