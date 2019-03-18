Mehmet Topal Aday Kadrodan Çıkarıldı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Mehmet Topal sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Mehmet Topal sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: "Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sol uyluk arka adalesinden sakatlanan Mehmet Topal, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları aday kadrosundan çıkarıldı." denildi. - İstanbul

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