Mehmet Topal Aday Kadrodan Çıkarıldı
6 dakika önce
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Mehmet Topal sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Mehmet Topal sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: "Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sol uyluk arka adalesinden sakatlanan Mehmet Topal, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları aday kadrosundan çıkarıldı." denildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:26 Kaynak: DHA
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