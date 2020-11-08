Mehmet Topal, Başakşehir'de ilk golünü attı - Son Dakika

Mehmet Topal, Başakşehir'de ilk golünü attı

08.11.2020 18:18
Mehmet Topal, Başakşehir'de ilk golünü attı, System.String[]

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Mehmet Topal, turuncu-lacivertli forma altında ilk golünü Gençlerbirliği'ne atarak galibiyeti getiren isim oldu.

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Mehmet Topal, turuncu-lacivertli forma altında ilk golünü Gençlerbirliği'ne atarak galibiyeti getiren isim oldu.

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 80. dakikada Gulbrandsen ve 90+4. dakikada Mehmet Topal'dan geldi. İstanbul temsilcisine 3 puanı getiren golü atan Topal, aynı zamanda turuncu-lacivertli forma altında ilk kez ağları sarstı.

Geçtiğimiz sezon takıma katılan tecrübeli oyuncu, Başakşehir'deki 31. Süper Lig karşılaşmasında ilk defa gol sevinci yaşamış oldu.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Mehmet Topal, Başakşehir'de ilk golünü attı
Mehmet Topal, Başakşehir'de ilk golünü attı

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Mehmet Topal, Başakşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Topal, Başakşehir'de ilk golünü attı - Son Dakika Spor


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