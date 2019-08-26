Son Dakika Haberleri: Mehmet Topal, Başakşehir'le ilk idmanına çıktı
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Mehmet Topal, Başakşehir'le ilk idmanına çıktı

54 dakika önce

Medipol Başakşehir'in 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı milli futbolcu Mehmet Topal, turuncu-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Mehmet Topal, Başakşehir'le ilk idmanına çıktı, System.String[]

Medipol Başakşehir'in 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı milli futbolcu Mehmet Topal, turuncu-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir, 1 günlük iznin ardından üçüncü haftada Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başlayarak 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, geniş alanda gerçekleştirilen pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Çalışmaya yeni transfer Mehmet Topal da katıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, 1 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.

Mehmet Topal, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:40 Kaynak: AA
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