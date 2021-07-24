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SPOR Mehmet Topal: Benim tek hedefim, bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak - Son Dakika

SPOR Mehmet Topal: Benim tek hedefim, bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak

24.07.2021 18:26

SPOR Mehmet Topal: Benim tek hedefim, bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak-"Benim için paradan daha önemli şeyler var"-"Başakşehir'de şampiyon olduğumuz sene, Sergen hoca beni çok istemişti"-"Geçen seneki şampiyonluk, hak edilmiş bir şampiyonluktu"-"Josef'i kardeşim...

SPOR Mehmet Topal: Benim tek hedefim, bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak

-"Benim için paradan daha önemli şeyler var"

-" Başakşehir'de şampiyon olduğumuz sene, Sergen hoca beni çok istemişti"

-"Geçen seneki şampiyonluk, hak edilmiş bir şampiyonluktu"

-"Josef'i kardeşim gibi görüyorum"

-"Tesislerimiz profesyonel anlamda çok ilerlemiş"

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal, "Başakşehir'de şampiyon olduğumuz sene, hocam beni buraya çok istemişti ama şartlar oluşmadı. Hocama teşekkür ederim, bana çok güvendi. Benim tek hedefim, bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak ve camiam için gücümün son damlasına kadar mücadele etmek" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Mehmet Topal, akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Topal, "Yoğun antrenmanlar altında çok yoğun bir hazırlık kampı geçiriyoruz. Takım halinde çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Umarım çalışmalarımızın karşılığını sezon içerisinde oynadığımız maçlarda alırız" diye konuştu.

"JOSEF'İ KARDEŞİM GİBİ GÖRÜYORUM"

Takım arkadaşı Josef de Souza ile beraber Fenerbahçe'de oynadıkları dönem çok iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Josef ile çok uzun süre birlikte oynadık. Kendisini kardeşim gibi görüyorum. O da aynı düşünceleri benimle paylaşıyor. Beraber oynadığımız dönemde istatistiksel olarak gerçekten çok iyi performans göstermiştik ama bir algı operasyonuyla insanların aklında bazı şeyler yer edindirilmeye çalışıldı. Yoksa taktiksel olarak en iyi sezonlarımızdan birini geçirmiştik. Burada da kim oynarsa oynasın, herkes birbiri için mücadele edecek ve takımın başarısı için elinden geleni yapacak" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR'DE ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ SENE, SERGEN HOCA BENİ ÇOK İSTEMİŞTİ"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferinde önemli bir payı olduğunun altını çizen tecrübeli orta saha, "Sergen hoca ile ilk görüştüğümde benimle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Başakşehir'de şampiyon olduğumuz sene, hocam beni buraya çok istemişti ama şartlar oluşmadı. Hocama teşekkür ederim, bana çok güvendi. Benim tek hedefim, bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak ve camiam için gücümün son damlasına kadar mücadele etmek" şeklinde konuştu.

"TESİSLERİMİZ PROFESYONEL ANLAMDA ÇOK İLERLEMİŞ"

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin çok iyi imkanlara sahip olduğunu söyleyen Mehmet Topal, "Açıkçası 20 yaşındaki gibi heyecanlıyım diyebilirim. Gerçekten mükemmel bir tesise sahibiz. Burada yıllar önce milli takım ile kamp yapma sürecimiz olmuştu. O günden bu yana tesis yenilenmiş ve profesyonel anlamda çok ilerlemiş. Oynadığım takımlarda şampiyonluklar yaşadım ve giydiğim formanın hakkını vermeye çalıştım. Burada da aynısı olacak. Ben formasını giydiğim camiaların formasını başımın üstünde taşımaya gayret göstermişimdir" açıklamasında bulundu.

"BENİM İÇİN PARADAN DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"

Hayatı boyunca hiçbir zaman maddiyatı ilk sıraya koymadığını vurgulayan Topal, "Geçmişteki yaptıklarımdan maddiyata takılmayan bir insan olduğumu hepiniz biliyorsunuz. Benim için paradan daha önemli şeyler gelir. Başarı her şeyin önünde gelir. Maddiyat konusunda da hiç sıkıntı yaşamadık. Konuştuk ve her şey hızlı ilerledi" diye konuştu.

"GEÇEN SENEKİ ŞAMPİYONLUK, HAK EDİLMİŞ BİR ŞAMPİYONLUKTU"

Beşiktaş'ın geçen sene çok iyi performans sergileyerek hak ettiği bir şampiyonluk elde ettiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Geçen seneki şampiyonluk, hak edilmiş bir şampiyonluktu. Takım olarak mükemmel bir özveri gösterdiler. İnşallah aynı şampiyonluk bu sene de nasip olur. Şampiyonlar Ligi, en yüksek seviye. Mükemmel bir atmosfer. Her oyuncunun oynamak istediği bir yer. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok güzel olacak. İnşallah orada da başarılı sonuçlar elde edip en iyi yerlere geliriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mehmet Topal, gazetecilerin Basın ve Gazeteciler Günü'nü kutlayarak sözlerini noktaladı.

SPOR Mehmet Topal: Benim tek hedefim, bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak
SPOR Mehmet Topal: Benim tek hedefim, bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak
SPOR Mehmet Topal: Benim tek hedefim, bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak
SPOR Mehmet Topal: Benim tek hedefim, bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak
SPOR Mehmet Topal: Benim tek hedefim, bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak
SPOR Mehmet Topal: Benim tek hedefim, bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak
SPOR Mehmet Topal: Benim tek hedefim, bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak
SPOR Mehmet Topal: Benim tek hedefim, bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Mehmet Topal: Benim tek hedefim, bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak - Son Dakika Spor


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