Mehmet Topal Beşiktaş'a mı?

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Mehmet Topal, şampiyonluk kutlamalarının ardından yaptığı açıklamada, "Bütün takım arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun" derken, kariyeri ile ilgili de konuştu.

Deneyimli oyuncu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Medipol Başakşehir'de şampiyonluk yaşamasıyla ilgili bir soruya, "Bütün şampiyonluklar çok değerli. Ayırt edemem. Hepsinin anlamları çok fazla. Hepsi de benim için çok değerli." cevabını verdi.

"Yaşadığın en anlamlı şampiyonluk hangisiydi?" şeklindeki soruya Topal, "Bütün şampiyonluklar çok değerli, çünkü; inanılmaz verilen emekler var. Hiçbirini birbirinden ayırt edemem. Hepsinin anlamları çok fazla. Çünkü şampiyonluklar gerçekten kolay kazanılmıyor. İnanılmaz emekler veriyorsunuz. Birini birinden ayırırsam saygısızlık etmiş olurum. Hepsi de benim için çok değerli diyebilirim" yanıtını verdi.

Beyaz TV'ye de konuşan ve Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddiaya da değinen 34 yaşındaki futbolcu, "Her zaman şunu söylüyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Gerek hocamız, başkanımız ve camiayla her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. Bakalım, hayırlısı. Biz her zaman sezonun bitmesini bekledik. Şu anda da çok önemli UEFA maçlarımız da devam ediyor. Başkanımızla da ufak bir görüşmemiz oldu. İlerleyen zamanlarda ne olur açıklanır zaten. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun" diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile görüştüğünü vurgulayan Mehmet Topal, "Sergen hocayla hep görüşüyorum. ağabeyimiz, hocamız fikirleri bizim açımızdan çok önemli. Futbol hayatımızda neler olacağını bilemeyiz. Opsiyonumuz kulübümüzde, camiamızda. UEFA maçından sonra yönetimimizle otururuz konuşuruz" ifadesini kullandı.