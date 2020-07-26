Mehmet Topal: Camiamıza hayırlı olsun - Son Dakika

Mehmet Topal: Camiamıza hayırlı olsun

"Bütün şampiyonluklar çok değerli, çünkü; inanılmaz verilen emekler var. Hiçbirini birbirinden ayırt edemem"Kaan ÜLKER - Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, şampiyonluk kutlamalarının ardından yaptığı açıklamada, "Bütün takım arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum.

Mehmet Topal: Camiamıza hayırlı olsun, System.String[]

"Bütün şampiyonluklar çok değerli, çünkü; inanılmaz verilen emekler var. Hiçbirini birbirinden ayırt edemem"

Kaan ÜLKER -

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, şampiyonluk kutlamalarının ardından yaptığı açıklamada, "Bütün takım arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'de şampiyonluk yaşayarak 3 farklı kulüpte bu başarıya ulaşan ilk futbolcu olan Mehmet Topal, şunları söyledi;

"Hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Sezon başından bu yana çok büyük mücadeleler verdik. Çok fazla maç sayılarına rağmen, UEFA'da yolumuza devam etmemize rağmen iyi bir performans sergiledik. Ligin bitimine 1 hafta kala da şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bütün takım arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun.""Yaşadığın en anlamlı şampiyonluk hangisiydi?" şeklindeki soruya Topal, "Bütün şampiyonluklar çok değerli, çünkü; inanılmaz verilen emekler var. Hiçbirini birbirinden ayırt edemem. Hepsinin anlamları çok fazla. Çünkü şampiyonluklar gerçekten kolay kazanılmıyor. İnanılmaz emekler veriyorsunuz. Birini birinden ayırırsam saygısızlık etmiş olurum. Hepsi de benim için çok değerli diyebilirim" yanıtını verdi.Kariyer hedefleriyle ilgili ise tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı;

"Her zaman şunu söylüyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Gerek hocamız, başkanımız ve camiayla her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. Bakalım, hayırlısı. Biz her zaman sezonun bitmesini bekledik. Şu anda da çok önemli UEFA maçlarımız da devam ediyor. Başkanımızla da ufak bir görüşmemiz oldu. İlerleyen zamanlarda ne olur açıklanır zaten. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun."

Mehmet Topal, Bora Füzesi, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 11:52

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mehmet Topal: Camiamıza hayırlı olsun - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Kahvehanede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği Başakşehir forması emekli edildi Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Rusya yeni silahlarıyla gövde gösterisi yaptı, dünya o anları konuştu "Ege'de Yunanistan ve ABD'nin ortak tatbikat yapacağı" iddiaları yalanlandı Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Beto ile anlaştı Premier Lig'de Watford ile Bournemounth küme düşerken, Trezeguet'nin takımı ligde kaldı Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, kriz yaratan G.Saray formalı fotoğrafına açıklık getirdi Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu Genoa'ya 2 gol atan Inter'li Lukaku, 70 yıllık rekora ortak oldu
Şampiyon Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi Şampiyon Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi         
18:55
Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek         
18:48
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti         
18:44
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti         
17:58
Galatasaray'ın hazırladığı veda videosu Selçuk İnan'ı duygulandırdı Galatasaray'ın hazırladığı veda videosu Selçuk İnan'ı duygulandırdı         
17:43
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede         
17:43
Fenerbahçe'nin gündemindeki Perotti'ye Al Shabab talip oldu Fenerbahçe'nin gündemindeki Perotti'ye Al Shabab talip oldu         
16:49
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti         
16:21
Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı         
16:18
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor         
16:13
"Sarı kız" örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor         
15:47
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı         
15:24
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı         
14:47
Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler         
14:43
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı         
14:37
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi         
14:27
Son Dakika: Kadıköy'de freni patlayan otobüs Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin duvarına çarptı: 5 yaralı Son Dakika: Kadıköy'de freni patlayan otobüs Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin duvarına çarptı: 5 yaralı         
14:23
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor         
13:11
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar         
12:12
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor         
12:07
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta         
11:51
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha         
11:45
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu         
11:05
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor         
10:03
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var         
09:39
Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı         
08:46
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı         
08:29
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi         
07:52
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda         
07:33
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu         
07:30
Kuzey Kore'de aylar sonra ilk koronavirüs vakası şüphesi Kuzey Kore'de aylar sonra ilk koronavirüs vakası şüphesi         
07:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2020 06:24:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Topal: Camiamıza hayırlı olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei