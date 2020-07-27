Mehmet Topal Camiamıza hayırlı olsun - Son Dakika

Mehmet Topal Camiamıza hayırlı olsun

Mehmet Topal Camiamıza hayırlı olsun VIDEO YOK Bütün şampiyonluklar çok değerli, çünkü; inanılmaz verilen emekler var.

Mehmet Topal Camiamıza hayırlı olsun, System.String[]

Mehmet Topal Camiamıza hayırlı olsun
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Bütün şampiyonluklar çok değerli, çünkü; inanılmaz verilen emekler var. Hiçbirini birbirinden ayırt edemem
Kaan ÜLKER - İSTANBUL DHA
Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, şampiyonluk kutlamalarının ardından yaptığı açıklamada, Bütün takım arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun dedi.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'de şampiyonluk yaşayarak 3 farklı kulüpte bu başarıya ulaşan ilk futbolcu olan Mehmet Topal, şunları söyledi;
Hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Sezon başından bu yana çok büyük mücadeleler verdik. Çok fazla maç sayılarına rağmen, UEFA'da yolumuza devam etmemize rağmen iyi bir performans sergiledik. Ligin bitimine 1 hafta kala da şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bütün takım arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun.
Yaşadığın en anlamlı şampiyonluk hangisiydi şeklindeki soruya Topal, Bütün şampiyonluklar çok değerli, çünkü; inanılmaz verilen emekler var. Hiçbirini birbirinden ayırt edemem. Hepsinin anlamları çok fazla. Çünkü şampiyonluklar gerçekten kolay kazanılmıyor. İnanılmaz emekler veriyorsunuz. Birini birinden ayırırsam saygısızlık etmiş olurum. Hepsi de benim için çok değerli diyebilirim yanıtını verdi.
Kariyer hedefleriyle ilgili ise tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı;
Her zaman şunu söylüyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Gerek hocamız, başkanımız ve camiayla her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. Bakalım, hayırlısı. Biz her zaman sezonun bitmesini bekledik. Şu anda da çok önemli UEFA maçlarımız da devam ediyor. Başkanımızla da ufak bir görüşmemiz oldu. İlerleyen zamanlarda ne olur açıklanır zaten. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun.

Mehmet Topal, Bora Füzesi, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 02:06

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mehmet Topal Camiamıza hayırlı olsun - Son Dakika Spor
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