Mehmet Topal'dan Sergen Yalçın'a övgü

Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal, teknik direktör Sergen Yalçın'a hayranlık duyduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Sergen hocanın oynadığı dönemlerde ben onun çok büyük hayranıydım. Muhteşem bir sol ayağı vardı. Bunu bugün değil, bulunduğum her ortamda, geçmiş yıllarda yaptığım röportajlarda da söyledim. Tabii onunla çalışmak benim için ayrı bir onur. Hocalığımı yapması, benim de sahada olmam beni çok duygulandırdı ve etkiledi." diye konuştu.

Beşiktaş'ta yabancılık çekeceğini düşünmediğini kaydeden Mehmet Topal, "Beşiktaş'ta olmak benim için çok büyük keyif. Yaklaşık bir kaç haftadır ilerleyen bir süreç vardı. Süreç olumlu bitti. Burada olmaktan ben ve ailem çok mutlu, gururluyuz. Elimden geldiğince büyük hizmetler verip, Beşiktaş camiasına layık olmaya çalışacağım. Başakşehir'de oynadığım süreçte Sergen Yalçın hocam beni istemişti. Oradan gelmek kısmet olmamıştı. Sergen hocamın da bu transferde çok büyük emeği var. Beklentileri karşılamak istiyorum. Umarım her şey çok olumlu gider ve güzel bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

"Hak edilmiş bir şampiyonluk"

Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan Mehmet Topal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada da şampiyonluk yaşarsam her halde dünyada bir ilk olacak. Bu yıl yine şampiyon olursak, katkı sağlayacağıma inanıyorum. Geçen sezon Beşiktaş ligin ilk haftalarına sıkıntılı başlamıştı ancak daha sonra hızlı bir toparlanma sürece yaşadı. Üst üste gelen galibiyetlerle, özgüvenle, sezon sonuna kadar iddiasını sürdüren bir takım oldu. Son maç çok heyecan vericiydi. Hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Yeni sezonda Beşiktaş, son şampiyon olarak rakipleriyle mücadele edecek. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de kupa maçlarında çok güçlü olmak zorundayız. Bunu başarırsak sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf biz olacağız diye düşünüyorum."

Siyah-beyazlı takımın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza ile yakın bir arkadaşlığı olduğunu da aktaran Mehmet Topal, "Kişilik olarak benim için çok ender oyunculardan birisidir. Atiba'yı da uzun yıllardan beri tanıyorum. Rakip olarak oynadık, sahada birbirimize çok saygı gösterdik. Boş zamanlarımızda konuşma fırsatı buluyoruz. Kendisi mükemmel bir insan. Rekabet takım içinde önemlidir. Rekabet olmazsa başarı da olmaz. Ancak rekabet bizim dostluğumuzu etkilemeyecek. Burada güzel bir aile ortamı var. Bu ailenin bir parçası olmaya gayret edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş taraftarının gücüne de değinen tecrübeli oyuncu, "Biz futbolcular her zaman taraftarı arkamızda görmek isteriz. Onlar bizim her zaman on ikinci adamımızdır. Beşiktaş taraftarını burada anlatmaya gerek yok, dünya çapında ünleri var. Mükemmel ve çılgın bir taraftara sahip olduğumuz düşünüyorum. Onlar bizim her zaman ekstra gücümüz olacaklardır. Onlara kupalar armağan edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.