Son Dakika Haberleri: Mehmet Topal'dan Sitem

Mehmet Topal'dan Sitem

1 saat önce

"Sezon başında çok büyük paralara teklifler geldi ama kabul edilmedi"Menajer Batur Altıparmak: "Mehmet Topal para kurgusu ve taraftar algısında kullanılacak bir isim değildir"Mustafa AKIN / İSTANBUL,Mehmet Topal hakkında çıkan haberlere yönelik açıklama yapıldı.

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"Sezon başında çok büyük paralara teklifler geldi ama kabul edilmedi"

Menajer Batur Altıparmak: "Mehmet Topal para kurgusu ve taraftar algısında kullanılacak bir isim değildir"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,

Mehmet Topal hakkında çıkan haberlere yönelik açıklama yapıldı. 

Fenerbahçe ve milli takımın tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak yaptığı yazılı açıklamada; "Bugün bir çok dijital spor haber portalında Levent Gültekin imzalı haberde beyan edilen "Mehmet Topal menajerinden Arap takımlarına teklif götürme isteği" içerikli haber kesinlikle yalandır. Futbolcumuzun böyle bir talebi olmamıştır ve ayrıca beyan edilen rakamların çok üstünde rakamlar sezon başı teklif edilmiş olsa dahi kabul edilmemiştir. Mehmet Topal para kurgusu ve taraftar algısında kullanılacak bir isim değildir. İzlenen yol yanlıştır. Son derece profesyonel bir futbolcu olup teknik direktör görev verirse sahada elinden geleni yapar, görev vermezse de takımına daha sonra katkı vermek için kenarda bekler. Bu tarz algı ve hedef odaklı haberlerin kaynakları ile ilgili ciddi kaygılarımızın olduğunu belirtmek isteriz.  Bu tarz haberlere lütfen itibar etmeyiniz. Çok uzun süre bu tarz yersiz haberlere karşı takındığımız sessiz tavır bundan sonraki süreçlerde yasal boyutlara taşınacağını belirtmek isteriz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:55 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Mehmet Topal, Spor
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