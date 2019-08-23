Son Dakika Haberleri: Mehmet Topal için Selçuk İnan tarifesi! 4 milyon karşılığı... | Galatasaray Transfer Haberleri
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Mehmet Topal için Selçuk İnan tarifesi! 4 milyon karşılığı... | Galatasaray Transfer Haberleri

36 dakika önce

Galatasaray-Mehmet Topal flörtünde sıcak gelişmeler var. Teknik heyet, hem stoper hem de orta sahada görev yaptığı için tecrübeli oyuncunun transferine olumlu bakıyor.

Mehmet Topal için Selçuk İnan tarifesi! 4 milyon karşılığı... | Galatasaray Transfer Haberleri, System.String[]

Galatasaray- Mehmet Topal flörtünde sıcak gelişmeler var. Teknik heyet, hem stoper hem de orta sahada görev yaptığı için tecrübeli oyuncunun transferine olumlu bakıyor. Ancak yönetimin belirlediği mali kriterler var. Fatih hoca ile görüşen yöneticiler, Selçuk İnan'a verilen ücretin aynısını Topal'a teklif etme kararı aldı. Bu da 4 milyon TL anlamına geliyor. Eğer Topal bu rakamı kabul ederse yani Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı ile aynı ücrete oynamak isterse, Aslan olacak.


Aslan'da gözler Falcao transferinde;

Mehmet Topal, Selçuk İnan, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:07 
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