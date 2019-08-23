Mehmet Topal için Selçuk İnan tarifesi! 4 milyon karşılığı... | Galatasaray Transfer Haberleri
36 dakika önce
Galatasaray-Mehmet Topal flörtünde sıcak gelişmeler var. Teknik heyet, hem stoper hem de orta sahada görev yaptığı için tecrübeli oyuncunun transferine olumlu bakıyor.
Galatasaray- Mehmet Topal flörtünde sıcak gelişmeler var. Teknik heyet, hem stoper hem de orta sahada görev yaptığı için tecrübeli oyuncunun transferine olumlu bakıyor. Ancak yönetimin belirlediği mali kriterler var. Fatih hoca ile görüşen yöneticiler, Selçuk İnan'a verilen ücretin aynısını Topal'a teklif etme kararı aldı. Bu da 4 milyon TL anlamına geliyor. Eğer Topal bu rakamı kabul ederse yani Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı ile aynı ücrete oynamak isterse, Aslan olacak.
Aslan'da gözler Falcao transferinde;
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:07
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