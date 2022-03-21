SPOR Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek

21.03.2022 13:47

Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek-Şener Özbayraklı: Elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız-Mehmet Topal: Maçın kazananı sokak hayvanları olduMustafa AKIN/ANKARA,(DHA) ?

Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek

-Şener Özbayraklı: Elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız

-Mehmet Topal: Maçın kazananı sokak hayvanları oldu

Mustafa AKIN/ANKARA,(DHA) ? Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Topal ile Medipol Başakşehirli futbolcu Şener Özbayraklı, sokak hayvanları için 1 ton mama desteğinde bulundu.

Futbolculuk kariyerlerinin haricinde sosyal sorumluluk projeleri ile de isimlerinden söz ettiren Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal ve Medipol Başakşehir'den Şener Özbayraklı, Ankara Mogan Gölü kıyısında yaptırdıkları okulda öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerin sokak hayvanları için mama istiyoruz talebini yerine getiren futbolcular, sokak hayvanlarına öğrencilerle birlikte yaptıkları maç sonrasında 1 ton mama bağışında bulundular.

ŞENER ÖZBAYRAKLI: ELİMİZDEN GELDİĞİNCE DESTEK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcu Şener Özbayraklı, Mehmet Topal ile eğitimin öneminin bilincinde olduklarını ifade ederek, 'Elimizden geldikçe de destek vermeye çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Eğitim alırken de insan gelişimi önemli. İnsan sevgisinin yanında hayvan sevgisi de önemli, inşallah ikisi bir arada güzel bir şekilde devam eder' dedi.

Öğrencilerle yaptıkları maç hakkında konuşan Şener Özbayraklı, 'Yememeye çalıştık ama iyi goller attılar. Kazanan sokak hayvanları oldu. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız' ifadelerini kullandı.

MEHMET TOPAL: MAÇIN KAZANANI SOKAK HAYVANLARI OLDU

Böyle bir projede olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydeden Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, 'Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar ileride bu ülkeyi çok iyi şekilde kalkındıracaklar. Biz de burada onlara katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Öğretmenlerimize de çok teşekkür ederiz, kendileri çok önemli. Hem güzel bir eğitim ortamı hem de hayvan sevgisi olarak onlara bu sevgiyi göstermeye çalıştık. Onlar da sağ olsunlar hayvanları çok seviyorlar. Kalecilik geçmişim var hiç gol yemedim ama bugün elimden geldiğince bol bol sokak hayvanları için gol yemeye gayret göstereceğim' dedi.

Öğrencilerle yaptıkları maçta kazananın sokak hayvanları olduğunu dile getiren Mehmet Topal, 'Çocuklara da çok teşekkür ederiz. Bugün burada bir takım olarak sokak hayvanlarına bir ton mama bağışında bulunuyoruz. Karşılaşmayı 2-1 kazandık ama dediğim gibi kazanan sokak hayvanları oldu' şeklinde konuştu.

SPOR Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek
SPOR Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek
SPOR Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek
SPOR Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek
SPOR Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek
SPOR Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek
SPOR Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek
SPOR Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek
SPOR Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek
SPOR Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek
SPOR Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek
SPOR Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek

YORUMLAR
500
Sokak hayvanlarına 13 ton yiyecek desteği Sokak hayvanlarına 13 ton yiyecek desteği Sultanbeyli'de ekiplerden sokak hayvanlarına barınma desteği Sultanbeyli'de ekiplerden sokak hayvanlarına barınma desteği

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Otomobilin bagajında cesedi bulunmuştu! Gerçekler gün yüzüne çıkıyor: Başına sert bir cisimle vurmuşlar
13:55 AK Partili milletvekillerinden Furkan grubuna yapılan sert müdahaleye tepki: Vahşet!
13:43 Son Dakika! Mahkeme Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi!
13:37 Kara Kartal'dan şaşkına çeviren ters köşe! Yeni hoca İbrahim Üzülmez olacak
13:21 Ukrayna istihbaratından dikkat çeken iddia: Kadirov'un savaşçıları ağır kayıplar verip ülkeden kaçtı
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:25 Çocuk, topu almak için havuza yöneldi; o esnada köpeğin yaptığına inanamayacaksınız
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 14:16:56. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanlarına büyük destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement