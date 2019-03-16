Mehmet Topal'ın Adalesinde Kısmi Yırtık Tespit Edildi
56 dakika önce
Mustafa AKIN - İSTANBUL / DHAFenerbahçe'nin dün akşam Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Topal'ın sol üst arka adalesinde kısmi yırtık olduğu belirtildi.
Mustafa AKIN - İSTANBUL/ DHA
Fenerbahçe'nin dün akşam Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Topal'ın sol üst arka adalesinde kısmi yırtık olduğu belirtildi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, 54'üncü dakikada baldırının çekmesi nedeniyle saha kenarıda geldi. Sağlık heyetinin kontrolünün ardından Topal oyuna devam edemezken, yerini Mehmet Ekici'ye bırakmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:12 Kaynak: DHA
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