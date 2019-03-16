Son Dakika Haberleri: Mehmet Topal'ın Adalesinde Kısmi Yırtık Tespit Edildi

Mehmet Topal'ın Adalesinde Kısmi Yırtık Tespit Edildi

56 dakika önce

Mustafa AKIN - İSTANBUL / DHAFenerbahçe'nin dün akşam Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Topal'ın sol üst arka adalesinde kısmi yırtık olduğu belirtildi.

Mehmet Topal'ın Adalesinde Kısmi Yırtık Tespit Edildi, System.String[]
Mustafa AKIN - İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe'nin dün akşam Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Topal'ın sol üst arka adalesinde kısmi yırtık olduğu belirtildi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, 54'üncü dakikada baldırının çekmesi nedeniyle saha kenarıda geldi. Sağlık heyetinin kontrolünün ardından Topal oyuna devam edemezken, yerini Mehmet Ekici'ye bırakmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:12 Kaynak: DHA

Spor
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