Son Dakika Haberleri: Mehmet Topal Kadroda

Mehmet Topal Kadroda

1 saat önce

Fenerbahçe'de bir süredir sakat olan Mehmet Topal, Sivasspor karşısında formasına kavuştu.

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Fenerbahçe'de bir süredir sakat olan Mehmet Topal, Sivasspor karşısında formasına kavuştu.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Sivasspor maçında formasına kavuştu. Süper Lig'in 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maça arka adalesinde ağrı ile çıkan ve sonrasındaki hafta Medipol Başakşehir maçında görev alamayan Mehmet Topal, Demir Grup Sivasspor maçına yetişti. Topal, ilk 11'de yer aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:12 Kaynak: İHA

Spor
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