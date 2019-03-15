Mehmet Topal Kadroda
1 saat önce
Fenerbahçe'de bir süredir sakat olan Mehmet Topal, Sivasspor karşısında formasına kavuştu.
Fenerbahçe
'de bir süredir sakat olan Mehmet Topal
, Sivasspor
karşısında formasına kavuştu.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Sivasspor maçında formasına kavuştu. Süper Lig'in 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor
ile oynanan maça arka adalesinde ağrı ile çıkan ve sonrasındaki hafta Medipol Başakşehir
maçında görev alamayan Mehmet Topal, Demir Grup Sivasspor maçına yetişti. Topal, ilk 11'de yer aldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:12 Kaynak: İHA
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