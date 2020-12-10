Mehmet Topal: "Kesinlikle böyle aptalca şeyler söylemedim" - Son Dakika

Rumenlerle alakalı kötü söz söylediğine ilişkin iddialara cevap veren Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, "Bu tamamen aşağılıkça, iğrenç bir saldırı. Kendi vatandaşlarının yaptığı aşağılık, iğrenç olayı, bize iftira atarak kapamaya çalışıyorlar. Sorsunlar bizim ülkemizde Rumen futbolculara, hocalara nasıl davrandığımızı. Ben hayatımda hiçbir zaman insanları ne cinsiyetiyle, ne ırkıyla, ne rengiyle, ne inançlarıyla hiçbir zaman yargılamam. Kesinlikle böyle aptalca şeyler söylemedim. Çıkartırlarsa yarın futbolu bırakırım" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında deplasmanda Paris Saint Germain ile karşılaşan Medipol Başakşehir, sahadan 5-1 mağlup ayrıldı. Turuncu-lacivertliler adına maçın tek golünü atan Mehmet Topal, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Kendileri için zor bir maç olduğunu söyleyen Topal, "Konsantrasyonumuz tamamen dağılmıştı. İğrenç bir olay yaşadık. Günümüzde maalesef cahil insanlar olduğu için, bazen bu tarz şeylerin önüne geçemiyorsunuz. İyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum ben. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Dün güzel bir duruş sergiledik. Bir mesaj gönderdik. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum duruşlarından dolayı" diye konuştu.

"BEN KESİNLİKLE BÖYLE APTALCA ŞEYLER SÖYLEMEDİM"

Kendine yönelik yapılan iddialara da cevap veren deneyimli futbolcu, "Bu tamamen aşağılıkça, iğrenç bir saldırı. Kendi vatandaşlarının yaptığı aşağılık, iğrenç olayı, bize iftira atarak kapamaya çalışıyorlar. Benim ağzımdan Rumenlerle ilgili kötü söz söylediğim iddia edilmiş. Sorsunlar bizim ülkemizde Rumen futbolculara, hocalara nasıl davrandığımızı. Başımızın üstünde nasıl taşıdığımızı. Onlar da gayet güzel bir şekilde açıklamalarını yaparlar. Ben hayatımda hiçbir zaman insanları ne cinsiyetiyle, ne ırkıyla, ne rengiyle, ne inançlarıyla hiçbir zaman yargılamam. Benim için kalbinin temiz olması yeterlidir. Ben kesinlikle böyle aptalca şeyler söylemedim. Çıkartırlarsa yarın futbolu bırakırım" şeklinde konuştu.

(İHA)