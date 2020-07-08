Mehmet Topal, Süper Lig tarihine geçiyor - Son Dakika

Mehmet Topal, Süper Lig tarihine geçiyor

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Süper Lig tarihine geçmeye çok yakın.

3 farklı takımla şampiyonluk yaşamaya çok yakın

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- Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Süper Lig tarihine geçmeye çok yakın. Mehmet Topal, Başakşehir ile bu sezon mutlu sona ulaşması halinde, 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını tarihe yazdıracak.

Daha önce 2007-08 sezonunda Galatasaray, 2013-14 sezonunda da Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Topal, sezon başında transfer olduğu Medipol Başakşehir ile de aynı başarıyı yakalamak istiyor. Sezon başından itibaren turuncu-lacivertli formayı 28 maçta üstüne geçiren Topal, Edin Visca ve Mert Günok ile birlikte en çok görev alan isimlerin başında geliyor. Başakşehir forması ile 28 maça çıkan ve bunların 17'sinde ilk 11'de görev alan tecrübeli futbolcunun 1'de asisti bulunuyor. Mehmet Topal gibi çok sayıda futbolcu 2 farklı takımda şampiyonluk sevinci yakalarken 3'üncü apoleti takan oyuncu şimdiye kadar olmadı.


Mehmet Topal, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 00:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mehmet Topal, Süper Lig tarihine geçiyor - Son Dakika Spor
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