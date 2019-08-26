Son Dakika Haberleri: Mehmet Topal transferi resmen açıklandı!
Son Dakika Spor Haber

Mehmet Topal transferi resmen açıklandı!

1 saat önce

Medipol Başakşehir, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Topal transferi resmen açıklandı!, System.String[]

Medipol Başakşehir, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Mehmet Topal'ın adı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray ile anılıyordu.



???? | ??????5? pic.twitter.com/vr4BM3DGW0


İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 26, 2019


GÜMÜŞDAĞ: TÜRK FUTBOLUNUN YETİŞTİRDİĞİ EN DEĞERLİ OYUNCULARDAN BİRİ


İmza töreninin ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri. Kendisinin ailemize katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak milli takımımızda oynayan ve bunun önemli bir bölümünde ay-yıldızlı ekibimizin kaptanlığını yapan Mehmet Topal'ın takımımıza büyük katkıları olacaktır. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.


İNGİLTERE, İSPANYA, RUSYA VE TÜRKİYE'DEN GELEN DİĞER TEKLİFLERİ REDDETTİ


Fenerbahçe'den ayrıldığı 26 Haziran tarihinden sonra çok sayıda kulüpten teklif alan Mehmet Topal'ın seçimi, Başakşehir oldu. Milli futbolcu; Newcastle United, Espanyol, Real Betis, Zenit, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan gelen teklifleri uzun süre düşünürken, özellikle son haftalarda çok ısrarlı davranan Başakşehir'i tercih etti.

Mehmet Topal, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Onyekuru, Galatasaray idmanını ziyaret etti!
Victoria Lopyreva, Galatasaray-Konyaspor mücadelesini TT Stadı'nda izledi! Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ı transfer etti! Le Havre, Ertuğrul Ersoy'u transfer etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 20:32:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Topal transferi resmen açıklandı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]