Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan eğitime destek

Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Topal ile Medipol Başakşehirli futbolcu Şener Özbayraklı, okul yaptırarak eğitime destek oldu.

Futbolculuk kariyerlerinin haricinde sosyal sorumluluk projeleri ile de isimlerinden söz ettiren Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Topal ve Medipol Başakşehirli futbolcu Şener Özbayraklı, Ankara'da Mogan Gölü kıyısında 13 dönüm arazi üzerine özel okul yaptırdı. 1248 öğrencinin eğitim göreceği okulda; futbol, basketbol, tenis, beach voleybol sahalarının yanı sıra kürek sporlarına da yer alacak.

MEHMET TOPAL: EĞİTİM EN ÖZEL VE KUTSAL ALANMehmet Topal, eğitim alanında yaptığı yatırımla ilgili olarak, "İnsan hayatında her şeyin bir sonu var ama okumanın, öğrenmenin sonu yok. Konu bir yandan eğitim, bir yandan da çocuklar ve gençler olunca böyle bir alana yatırım yapmak heyecan verici. Eğitim kutsaldır. Bu yüzden bunu eğitime yapılmış bir yatırım değil, özel alana yapılmış bir destek olarak görüyorum" dedi. ŞENER ÖZBAYRAKLI: ÜLKEMİZE KATKI YAPACAĞIZŞener Özbayraklı ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Öğretmen bir babanın oğlu olarak hep eğitim dünyasının içinde yer aldım. Bu yüzden böylesine kutsal bir alanda boy gösteriyor olmak, öğrenciler yetiştirecek olmanın heyecanı içindeyim. Çok güzel işler yapacağımıza, ülkemiz adına katkı sağlayacağımıza inanıyorum."