SPOR Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket - Son Dakika
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SPOR Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket

23.03.2022 13:14

SPOR Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket-Topal: Maçın galibi sokak hayvanları oldu-Özbayraklı: Destek olmayı elimizden geldiğince sürdüreceğizMustafa AKIN/ANKARA,(DHA) ?

SPOR Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket

-Topal: Maçın galibi sokak hayvanları oldu

-Özbayraklı: Destek olmayı elimizden geldiğince sürdüreceğiz

Mustafa AKIN/ANKARA,(DHA) ? Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal ve Medipol Başakşehirli futbolcu Şener Özbayraklı, sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Futbolculuk kariyerlerinin haricinde sosyal sorumluluk projeleri ile de isimlerinden söz ettiren Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal ve Medipol Başakşehir'den Şener Özbayraklı, Ankara Mogan Gölü kıyısında yaptırdıkları okulda öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerin sokak hayvanları için mama istiyoruz talebini yerine getiren futbolcular, sokak hayvanlarına öğrencilerle birlikte yaptıkları maç sonrasında 1 ton mama bağışında bulundular.

ŞENER ÖZBAYRAKLI: DESTEK OLMAYI ELİMİZDEN GELDİĞİNCE SÜRDÜRECEĞİZ

Medipol Başakşehirli futbolcu Şener Özbayraklı, Mehmet Topal ile eğitimin öneminin bilincinde olduklarını ifade ederek, 'Elimizden geldikçe de destek vermeye çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Eğitim alırken de insan gelişimi önemli. İnsan sevgisinin yanında hayvan sevgisi de önemli, inşallah ikisi bir arada güzel bir şekilde devam eder' dedi.

Öğrencilerle yaptıkları maç hakkında konuşan Şener Özbayraklı, 'Yememeye çalıştık ama iyi goller attılar. Kazanan sokak hayvanları oldu. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız' ifadelerini kullandı.

MEHMET TOPAL: MAÇIN GALİBİ SOKAK HAYVANLARI

Böyle bir projede olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydeden Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, 'Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar ileride bu ülkeyi çok iyi şekilde kalkındıracaklar. Biz de burada onlara katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Öğretmenlerimize de çok teşekkür ederiz, kendileri çok önemli. Hem güzel bir eğitim ortamı hem de hayvan sevgisi olarak onlara bu sevgiyi göstermeye çalıştık. Onlar da sağ olsunlar hayvanları çok seviyorlar. Kalecilik geçmişim var hiç gol yemedim ama bugün elimden geldiğince bol bol sokak hayvanları için gol yemeye gayret göstereceğim' dedi.

Öğrencilerle yaptıkları maçta kazananın sokak hayvanları olduğunu dile getiren Mehmet Topal, 'Çocuklara da çok teşekkür ederiz. Bugün burada bir takım olarak sokak hayvanlarına bir ton mama bağışında bulunuyoruz. Karşılaşmayı 2-1 kazandık ama dediğim gibi kazanan sokak hayvanları oldu' şeklinde konuştu.

SPOR Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket
SPOR Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket
SPOR Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket
SPOR Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket
SPOR Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket
SPOR Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket
SPOR Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket
SPOR Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket
SPOR Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket
SPOR Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket
SPOR Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket
SPOR Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket - Son Dakika


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