Mehmet Umur: İstanbul'daki En Güzel Barınak Bakırköy'de Olacak

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Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi

Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak