Son Dakika Haberleri: Mehmet Umur: İstanbul'daki En Güzel Barınak Bakırköy'de Olacak

Mehmet Umur: İstanbul'daki En Güzel Barınak Bakırköy'de Olacak

19 dakika önce

İBB'nin sokak hayvanlarına yönelik mobil hizmet aracı Vetbüs'ü ziyaret eden AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, "Tüm sokak hayvanlarımızı sahiplenerek burada bir barınak düşünüyoruz, İstanbul'daki en güzel barınak Bakırköy'de olacak" dedi.

Mehmet Umur: İstanbul'daki En Güzel Barınak Bakırköy'de Olacak, System.String[]
İBB'nin sokak hayvanlarına yönelik mobil hizmet aracı Vetbüs'ü ziyaret eden AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, "Tüm sokak hayvanlarımızı sahiplenerek burada bir barınak düşünüyoruz, İstanbul'daki en güzel barınak Bakırköy'de olacak" dedi.

AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bulunan, İBB'nin sokak hayvanlarına yönelik mobil hizmet aracı Vetbüs'ü ziyaret etti. Sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen Başkan Adayı Umur, sokak hayvanlarıyla ilgili ciddi çalışmaları olduğuna dikkat çekti.

"HAYVANLARIMIZLA İLGİLİ BÜYÜK BİR KOMPLEKS YAPACAĞIZ"

Her zaman hayvanların yanında olduğunu dile getiren Umur, "Belediye Başkanı olduğum andan itibaren sokak hayvanlarına çok önem vereceğiz. Bakırköy'de yaşayan tüm can dostlarımıza yönelik mega bir projemiz var. Hayvanlarımızla ilgili büyük bir kompleks yapacağız. Tüm can dostlarımızı otelde ağırlayacağız. Bakırköy'deki 15 mahallemizde komşularımız yazın ya da kışın tatile gittiklerinde hayvanlarını bize teslim edecekler. Biz de sağlık taramasından geçirdikten sonra konaklatacağız. Ayrıca tüm sokak hayvanlarımızı sahiplenerek burada bir barınak düşünüyoruz. İstanbul'daki en güzel barınak Bakırköy'de olacak. 31 Mart'ta Bakırköy Belediye Başkanı olursam 1 Nisan'dan itibaren Bakırköy'ün kaderini değiştirme adına güzel işler yapacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:11 Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Mehmet Umur, Bakırköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyoğlu'ndaki Yangının Şüphelisi Kaçarken Güvenlik Kameralarına Yansıdı Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi

Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak Yıldırım: Bu Bir Yerel Seçim, Ölüm Kalım Meselesi Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 19:30:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Umur: İstanbul'daki En Güzel Barınak Bakırköy'de Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]