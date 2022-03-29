Mehmet usta, 65 yıldır ekmeğini baba mesleği kaynakçılıktan çıkarıyor - Son Dakika

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Adana'da, 77 yaşındaki Mehmet Yoldaş, çocuk yaşta babasından öğrendiği kaynakçılığı yaklaşık 65 yıldır severek sürdürüyor.

Her sabah Seyhan ilçesinin tarihi Tepebağ Mahallesi'ndeki atölyesinin yolunu tutan Mehmet Yoldaş, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğini yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bıyığının uzunluğundan dolayı çevredekiler tarafından "Pala dayı" olarak da bilenen Yoldaş, kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin de ilgisini çekiyor.

Yoldaş, AA muhabirine, mesleğe demirci ve kaynakçı olan babasının yanında çocuk yaşlarda başladığını söyledi.

Mesleğini çok sevdiğini belirten Yoldaş, "Çocukluğum kaynakçılık mesleğinin içinde geçti. 65 yıldır bu mesleğin içindeyim, bir ömür. Ölüm gelinceye kadar mesleğime devam edeceğim. Yaklaşık 50 yıllık müşterilerim var. Adana'nın birçok noktasından insanlar benim yanıma gelirler." diye konuştu.

Atölyesinde tarım aletlerinden balkon, pencere ve kapı korkuluklarına kadar çok sayıda malzemenin kaynağını yaptığını anlatan Yoldaş, bu iş sayesinde iki çocuğunu okuttuğunu belirtti.

Bugüne kadar çok sayıda çırak yetiştirdiğini dile getiren Yoldaş, atölyesinin mesleğin inceliklerini öğrenmek isteyen gençlere her zaman açık olduğunu söyledi.

Yoldaş, müşterilerinin yanı sıra bıyıklarından dolayı kente gelenlerin de atölyesini ziyaret ettiğini ve kendisiyle fotoğraf çektirdiğini kaydetti.