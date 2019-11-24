Mehmet usta eski dikiş makinelerine

Şanlıurfa'da yaklaşık 23 yıl terzilik yapan Mehmet Kaya, ustasından öğrendiği dikiş makinesi tamirciliğini 25 senedir icra ederek, unutulmaya yüz tutan mesleğini yaşatıyor.

Gelişen teknolojiyle sayıları her geçen gün azalan dikiş makinesi ustaları, tüm olumsuzluklara rağmen mesleklerini devam ettirmeye çalışıyor. Şanlıurfa'daki Kavafhane Çarşısı'nda 7 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini yaklaşık 23 yıl sürdüren Mehmet Kaya, daha sonra dikiş makinesi tamirciliğine merak sardı.

Dönemin en iyi ustalarından biri olan Abdi ustanın yanında dikiş makinesi tamirciliğini öğrenen Kaya, 25 yıldır aynı heyecanla mesleğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terzilik mesleğinin tamirciliği öğrenmesinde katkısı olduğunu belirterek, mesleğini çok sevdiğini ve elinden geldiği kadar sürdürmek istediğini anlattı.

Artık bu işi yapan ustaların neredeyse kalmadığını dile getiren Kaya, işini oğluna bırakmak istediğini söyledi.

Eski dikiş makinelerinin yenilerine göre daha sağlam ve kullanışlı olduğunu ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Bu makineler annelerimiz ve ninelerimizin evlerde, terzilerin ise iş yerlerinde para kazanmak için kullandığı asırlık makineler. Teknolojinin gelişmesiyle bu makineler artık eskisi kadar talep görmese de meraklıları ilgi gösteriyor. Genellikle bize Şanlıurfa ve ilçelerinden getirilen makineleri tamir ediyoruz ancak il dışından İstanbul gibi illerden getirilenler de oluyor çünkü bu işi yapan usta sayısı artık yok denecek kadar azaldı.

Yeni makineler ne kadar çok talep görse de eskileri bana göre daha kaliteli ve güzel. Bu makineler artık üretilmediği için yedek parça bulamıyoruz bunun için Türkiye genelinde bulduğumuz eski makineleri satın alarak bazılarını tamir edip satıyoruz bazılarının da parçalarını kullanıyoruz. Eskisi gibi işlerimiz iyi olmasa da işimi severek yapıyorum, çok şükür geçimimi de sağlıyorum."

Kavafhane Çarşısı'nda aynı işi yapan usta kalmadığını ve tek kendisinin bu işi sürdürdüğünü ifade eden Kaya, mesleğin yok olmaması için oğlunu yetiştirdiğini ve oğlunun gelecekte iyi bir usta olarak mesleği devam ettirmesini istediğini kaydetti.

Babasının mesleğini sürdürmek istiyor

Mehmet Kaya'nın oğlu Ramazan Kaya (16) ise küçüklüğünden bu yana boş zamanlarında ve tatillerde babasının yanında çalışarak mesleği öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Babasının mesleğini sürdürmek istediğini anlatan Kaya, "Ben 7 yaşındayken babamın yanına gelmeye başladım. Zamanla bu işi sevdiğimi gördüm ve öğrenmeye başladım. Şimdi 16 yaşındayım ve işi neredeyse öğrendim inşallah daha da iyi olup babamdan sonra devam etmek istiyorum." diye konuştu.