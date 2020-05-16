"Mehmet Uygun Genel Müdür olsun"

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdür Yardımcısı Kütahyalı Mehmet Uygun'un, boşalan Genel Müdürlük makamına getirilmesi bekleniyor. Uygun için Kütahya kamuoyunda yoğun bir destek ve talebin olduğunu belirtildi.



Uygun'un biyografisi şöyle: "1973 yılında Kütahya'da doğan Mehmet Uygun, ilk ve ortaöğrenimini Tavşanlı'da tamamladıktan sonra sırasıyla İTÜ Maden Mühendisliği (1994) ve Anadolu Üniversitesi İktisat (2001) bölümlerini bitirdi. Yüksek lisansını Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde (2003) tamamlayan Uygun, meslek hayatına Tunçbilek'te özel sektörde başladı. 1998 yılında TKİ'ye bağlı Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünde kömür hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde mühendis ve başmühendis olarak çalıştı. 2007 yılında Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğüne, Tesisler Şube Müdürü olarak atandı ve 2010-2011 yılları arasında Bursa Linyitleri İşletmesinde İşletme Müdürü ve SLİ Yönetim Komitesi üyesi olarak çalıştı. Bir süre Genel Müdür müşavirliği görevinde bulunan Mehmet Uygun, 2012 yılında İş Güvenliği ve Sağlığı Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Uygun, 19 Ocak 2018 tarihinden bu yana TKİ Genel Müdür Yardımcılığı ve TKİ Yönetim Kurulu üyeliği görevlerine vekaleten yürütüyordu. Madencilik ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında pek çok STK üyeliği bulunan Mehmet Uygun, bu STK'larda yönetici olarak da görevler üstlendi ve uzmanlık alanıyla ilgili çok sayıda sertifika programına ve projelere katıldı. Mehmet Uygun evli ve 2 çocuk babası." - KÜTAHYA