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Mehmet Uz: "Onazi oynarsa para alacak" - Son Dakika

Mehmet Uz: "Onazi oynarsa para alacak"

21.08.2021 16:44

- Mehmet Uz: "Onazi oynarsa para alacak" Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: "6 futbolcuyla prensipte anlaştık" Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Onazi transferinde oyuncuyla oynadığını zaman para alması konusunda anlaştıklarını ve 6 oyuncu ile prensipte uzlaştıklarını ifade ederek, "Biz bundan...

- Mehmet Uz: "Onazi oynarsa para alacak"

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: "6 futbolcuyla prensipte anlaştık"

DENİZLİ - Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Onazi transferinde oyuncuyla oynadığını zaman para alması konusunda anlaştıklarını ve 6 oyuncu ile prensipte uzlaştıklarını ifade ederek, "Biz bundan dolayı imzayı atmadığımız hiçbir futbolcuyu açıklamak istemiyoruz" dedi.

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yönetimdeki istifa ve Onazi transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Uz, transferlerin ise hız kesmeden devam edeceğini ve 6 futbolcu ile prensipte anlaştıklarını ifade ederek, "Biz bu süreçten sonra ikinci hamlemiz olan asıl transferleri yapmamız gerekiyordu. Malum biliyorsunuz ayın 20'sinden sonra olan bir sürecimiz vardı. Bu kısımda olan transfer yasağın sıkıntısını da çözdük. 10 gün daha süre kazandık. Transferlerimizi ayın 30'una kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Transfer yasağının kalkması için futbolculardan indirim istiyorduk. Bu indirimleri yapmamaları takdirde bize 2 milyon gibi bir yükü olacaktı. Bizim taraftarlarımız da bizler kadar çok heyecanlı. Bir an önce bu transferlerin yapılması gerektiğini, bir an önce çıkmamız gerektiğini söylüyorlar ama maalesef Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile alakalı çok büyük sıkıntılar yaşadığımız için bu süreci biraz mantıklı, biraz sabırlı geçecek. Bir hocayla anlaştık, toplamda 5 tane futbolcuyla imzayı attık. Bu futbolcuların arasında hazır olan var, olmayan var. Bu hafta yetişecek olan var, olmayan var. 2 hafta içerisinde bu 5 futbolcumuz devreye girmiş olacak" dedi.

"Oynarsa para alacak, oynamazsa almayacak"

Onazi transferi hakkında konuşan Başkan Uz, "Onazi'ye 135 bin Euro'luk borcumuz vardı. Biz bu borcu ödemediğimiz takdirde transfer yasağını kaldıramıyorduk. Onazi'ye şöyle bir teklifte bulunduk. Ona dedim ki, 'bize gelip, indirim yapar mısın' dedim. O da yapacağını, tekrardan Denizlispor forması giymek istediğini söyledi. Ama ben bu riski alamayacağımı söyledim. 'Denizli'de sizin hakkınızda olumlu konuşulmuyor. Sakatlık durumu var. oynar mı, oynamaz mı endişeleri var' dedim. Ben zaten kabul etmese de 135 bin Euro ödeyecektim. 90 bin Euro teklif ettim ve kabul etti. 90 bin Euro ödedim, 45 bin Euro kenara koyduk. Kabul ettikten sonra şu teklifi sundum. Eğer anlaşırsak size 20 bin Euro garanti para veririm. Oynadığın takdirde maç başı paranı veririm. Böyle bir anlaşma yaptık. Ben bu riski revize ettim. Oynarsa para alacak, oynamazsa almayacak" ifadelerini kullandı.

Bazı oyuncular uçağa bineceğim deyip gelmedi

Başkan Uz, transferler hakkında açıklamada bulunarak, "6 futbolcuyla prensipte anlaştık. Futbolcular ile pazarlıklar her an değişebiliyor. Uçağa bindim diyor, gelmiyor. Biz bundan dolayı imzayı atmadığımız hiçbir futbolcuyu açıklamak istemiyoruz. Bizim bu işi ayın sonuna kadar yapmamız gerekiyor. Bizim bütçemiz belli, rakamları tüm kurul olarak belirledik. Biz bu bütçenin dışına çıkmak istemiyoruz. Hesap etmediğimiz borçlar, icralar geliyor. Dün olmadık bir yerden icra geldi. 'Paranın miktarı önemli değil, gelin anlaşalım. Sadece bankadan icrayı kaldırın. Ben işlemlerimi yapabileyim. 1 saat sonra bir daha koyabilirsin' dememe rağmen kabul etmediler" dedi.

Mehmet Uz: Onazi oynarsa para alacak
Mehmet Uz: Onazi oynarsa para alacak
Mehmet Uz: Onazi oynarsa para alacak
Mehmet Uz: Onazi oynarsa para alacak

Denizlispor, Mehmet Uz, Transfer, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Uz: 'Onazi oynarsa para alacak' - Son Dakika Spor


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