Mehmet Veysel Akdemir'in Instagram'da "Heykel Kafası" fırtınası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Veysel Akdemir'in Instagram'da 'Heykel Kafası' fırtınası - Son Dakika

Mehmet Veysel Akdemir'in Instagram'da "Heykel Kafası" fırtınası

6 saat önce

Instagram'da 5 ayda 1.4 milyon kişinin takip ettiği "Heykel Kafası" hesabında heykel fotoğraflarının yüz ifadelerinden yola çıkarak birbirinden ilginç paylaşımlar yapan Mehmet Veysel Akdemir, sırf bu hesap için yurtdışından animatörler ile çalıştığını ifade etti.

Mehmet Veysel Akdemir'in Instagram'da

Instagram'da 5 ayda 1.4 milyon kişinin takip ettiği "Heykel Kafası" hesabında heykel fotoğraflarının yüz ifadelerinden yola çıkarak birbirinden ilginç paylaşımlar yapan Mehmet Veysel Akdemir, sırf bu hesap için yurtdışından animatörler ile çalıştığını ifade etti.


Sosyal ağlar dünyasına 9 yıl önce katılan Instagram bugün 1 milyardan fazla kullanıcısıyla en popüler sosyal ağlar arasında yer alıyor. Özellikle Facebook tarafından satın alındıktan sonra büyümesini sürdüren Instagram her yıl düzenli olarak hazırlanan We Are Social raporuna göre 2019 yılında 80 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan Türkiye'de 38 milyon adet Instagram hesabı bulunuyor.


İnstagram'da 5 ay önce açılan "Heykel Kafası" hesabıyla yüzbinlerin ilgisini bir anda bu sayfaya çeken Mehmet Veysel Akdemir, konuyla ilgili şu şekilde açıklama yaptı:


"Cennet vatan Anadolumuz, binlerce yıl önce İyonyalılar, Finikeliler, Spartalılar ve Truvalılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bizler, o günlerden kalan heykellere gittiğimiz bir çok müze de veya haberlerde, nadirende olsa günlük hayatta rastlıyoruz ve çoğu zaman hangi kafayla yapıldıklarını merak ediyoruz. Yapılan yüzlerce hatta binlerce heykelin hangi kafayla yapıldığını kendimizce mizahi bir üslupla ifade ederek, hem geçmiş yıllardan kalan kültür mirasımıza atıfta bulunuyor hem de günlük hayatın sıkıcılığını yüzünüzde beliren bir gülümsemeyle hafiflettiğimizi düşünüyoruz."


Mehmet Veysel Akdemir, fotoğraf gönderilerinin yanı sıra yurtdışından anlaştığı animatörlerle çalışarak 15 saniyelik animasyon videolar hazırlayarak, eğlenceyi bir başka boyuta taşıdıklarını sözlerine ekledi. - OSMANİYE

Mehmet Veysel, Instagram, Facebook, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:42 Kaynak: İHA
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