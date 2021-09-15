Mehmet Yalçınkaya küplere bindi

MasterChef Türkiye , dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım düello yaptı. Tek tek yarışan yarışmacılar, tezgah başına geçerek şeflerin istediği pilavları yaptı. Danilo Zanna Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu , dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan; arpa şehriyeli pilav, domatesli pilav, patlıcanlı pilav, meyhane pilavı, mantarlı kaşarlı pilav, içli pilav ve Özbek pilavı istedi. Yapılan tadımların ardından yarışmanın galibi mavi takım oldu. MasterChef son bölümde; kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için bir kez daha yarıştı. Potaya düşmek istemeyen yarışmacılar, Danilo Zanna'nın imza tabağı maritozzo salatoyu yapmaya çalıştı. Tabakları tamamlamak için verilen 50 dakikalık sürenin sonunda kırmızı takım yarışmacılardan Şükrü Özsarı yemeğini yetiştiremedi. Şeflerin karşısına tabak sunamayan Şükrü "Ekmek iyi hamurdu ama dağıldı. Süre çok kısıtlıydı çıkmadı kusura bakmayın" diye konuştu. Şükrü'nün sözlerine sinirlenen Mehmet Yalçınkaya ise "Sen bize bu sabah 'daha yemeğimi yemediniz' dedin. Ama bu gidişle yiyeceğe de benzemiyoruz.

Biz senden ne zaman yemek yiyeceğiz. Elinizde bir parça da olsa tabağa koyacaksınız. Kendine gel. Bir dahaki uyarımız böyle olmaz sana" sözleriyle tepki gösterdi.Ardından tadım aşamasında da Hamza'nın "Sizlere layık bir tabak yapamadım. Ekmekler olmadı" sözlerine de kızan Mehmet Şef, "Geçelim bunları. Bana ne. Benim yanımdaki iki arkadaşımın yemeği doğru düzgün yapılmadığı zaman bana geliyor. Saygılı olacaksın" ifadelerini kullandı. (Milliyet)