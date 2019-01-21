Son Dakika Haberleri: Mehmet Yiğiner'den Şartlı İstifa

Mehmet Yiğiner'den Şartlı İstifa

1 saat önce

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, kulübe 35 milyon lira bağış yapılması halinde başkanlığı bırakacağına ilişkin istifa dilekçesini yönetim kuruluna sundu.

Mehmet Yiğiner'den Şartlı İstifa, System.String[]
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, kulübe 35 milyon lira bağış yapılması halinde başkanlığı bırakacağına ilişkin istifa dilekçesini yönetim kuruluna sundu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Beştepe Tesisleri'nde bir araya geldiği ve gündemdeki konuların değenlendirildiği bildirildi.

Yönetim kurulunun geçen 6 aylık süreçte 100 milyon lirayı aşkın kaynak oluşturduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz, kulübümüzün devamlılığı hususunda çalışmalar yapmış, 2019 Ocak ayında ise 6,5 milyon kaynak oluşturup, mevcut futbolcularının alacaklarını ödeyerek takımımızın iskelet kadrosunu korumuştur. Son dönemlerde gündeme gelen MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanlığına aday olma ve 35 milyon lira bağış yapacağını söyleyerek gündem oluşturanlarla ilgili bir değerlendirme yapıldığında ise kulüp başkanımız Mehmet Yiğiner, kulübümüzün önünü açmak ve Ankaragücü'müzün menfaatlerini gözeterek 35 milyon lira bağış yapılması halinde kulüp başkanlığını bırakacağına ilişkin istifa dilekçesini yönetim kurulumuza sunmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:13 Kaynak: AA

Spor
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