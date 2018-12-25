Mehmet Yiğiner'den Tsyd Ankara Şubesi'ne Ziyaret
32 dakika önce
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, beraberindeki heyetle Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'ni ziyaret etti.
MKE Ankaragücü
Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner
, beraberindeki heyetle Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD
) Ankara Şubesi'ni ziyaret etti.
Başkan Yiğiner, burada yaptığı açıklamada, görev süresinde başkente yakışır bir ekip oluşturmak için çalıştıklarını ve TSYD Ankara Şubesi ile de iş birliklerinin devam edeceğini belirterek, "Başkent futbolunu ve sporunu daha yukarılara taşımak için birlikte çalışacağız." dedi.
TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru
ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ankara Şubesi olarak Ankara futbolunun ve sporunun destekleyicisiyiz. Kentin büyün dinamikleriyle omuz omuza Türk sporuna hizmet etmek istiyoruz. Bu da ancak dayanışma ve iş birliktelikleriyle sağlanabilir. Bu hususta önemli yol aldığımıza inanıyorum. Bundan sonra Türk sporu için aynı hedef doğrultusunda yürüyeceğiz." diye konuştu.
Görüşmeye Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih
Çintimar ile Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:12 Kaynak: AA
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