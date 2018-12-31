Son Dakika Haberleri: Mehmet Yiğiner'den Yeni Yıl Mesajı

Mehmet Yiğiner'den Yeni Yıl Mesajı

26 dakika önce

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmet Yiğiner'den Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yiğiner, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, MKE Ankaragücü camiasının yeni yılda birlik ve beraberlik içerisinde olacağına yürekten inandığını belirtti.

Geride kalan 2018 yılını şampiyonlukla taçlandırdıklarını hatırlatan Yiğiner, "Yeni yılın, ülkemize, milletimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza, personelimize ve büyük Ankaragücü taraftarına sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Yeni sevinçlerle ve yeni umutlarla her zamankinden daha çok mücadele edeceğimiz bir yıla giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni yılda kulübün daha iyi yerlerde olacağına inandığını aktaran Mehmet Yiğiner, şunları kaydetti:

"Kulübümüz, hepimizin verdiği mücadele sonrası 6 sezon sonra tekrar layık olduğu Süper Lig'e yükselmiştir. Ligin ilk yarısında sevindiğimiz ve üzüldüğümüz sonuçlar olmuştur. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ligin ikinci yarısında yapacağımız çalışmalar ile takımımızın oynayacağı futbolun daha fazla seyir zevki olacağına ve başarılı sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:15 Kaynak: AA

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