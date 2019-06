Mehmet Yiğiner: Koltuk sevdalısı değiliz, 35 milyon lira vereni destekleriz

özel açıklamalar yaptı. Transfer yasağına ve mevcut ekonomik sorunlara değinen Başkan Mehmet Yiğiner, "Kulübümüzün ekonomik durumu belli; geçmişten gelen borçlarımız var. Bununla birlikte kulübü idare etmek isteyen yöneticiler var. Sosyal medya üzerinden sürekli, 'Biz gelirsek 70 milyon lira ile geleceğiz, güçlü ekonomimiz var, vizyon bizde, her şey bizde' diyorlar. Taraftarların belli kısmını da arkalarına almışlar bu arkadaşlar. Biz de 'Hodri meydan' dedik" ifadelerini kullandı."ENGELLEMELERLE KARŞILAŞIYORUZ"Daha önce 5 genel kurul yaptıklarını anlatan Yiğiner, "2'nci Lig'deyken bundan 2 sene önceki genel kurulumuza ben katılmadım bile. 'Kim başkan olursa olsun' dedim. Liste sunacaklardı, kimse çıkmadı. En son beni aradılar, 'Kimse yok, rica ediyoruz siz devam edin, bu takımı ancak siz kurtarırsınız' dediler. Ben de devam ettim ve takım bugün buralara geldi. Süper Lig'e geldik, geldik ama devamlı engellemelerle karşılaşıyoruz Ankara'da. Biliyorsunuz stat yapıldı; stadı tahsis etmiyorlar, biz kombine ve loca satamıyoruz. Makine ve Kimya Kurumu (MKE); bizim kulübümüzle özdeşleşmiş ismi MKE Ankaragücü ama Makine Kimya Kurumu'nun bize destek vermesine izin vermiyorlar. Genel Müdürle, Bakan Yardımcımızla, Milli Savunma Bakanımızla görüştüm olumlu ama 'Talimat bekliyoruz' dediler ama 1 sene 1 kuruş almadan biz sezonu tamamladık. Aynı şekilde Tandoğan tesislerimizde bir çalışma başlatmak istiyoruz, projesi hazır ve altyapımızı güçlendirmek istiyoruz ama ne hikmetse protokol imzalanmadı" şeklinde konuştu."KULÜBÜ ELE GEÇİRMEK İSTİYORLAR"Olağanüstü genel kurulda aday çıkacakların kulübün resmi hesabına vadettikleri parayı yatırdıkları takdirde kendisinin aday olmayacağını belirten Başkan Mehmet Yiğiner konuşmasını şöyle sürdürdü:"Kulübü ele geçirmek için devamlı böyle problemler çıkartıyorlar. Taraftarlarla konuşup, onları bir şekilde yönlendirip, bu şekilde kulübü ele geçirmeye çalışıyorlar. Demokratik ortamda buyursunlar yarışalım. Çok vaatte bulunuyorlar, hayal satıyorlar dışarıdan, 'Biz gelirsek şunu yaparız, biz gelirsek bu kadar parayla geliriz' diyorlar. Tamam hayal satmayın, buyurun er meydanı. Ne kadar katkı sağlayabilecekseniz gelin kulübe, 70 milyon liranız peşinmiş, 70'e gerek yok, 35 milyon lirayı kulübün resmi banka hesabına yatırın. Biz de transfer yasaklarını aşalım. Temmuz ayında da genel kurula gidelim, biz de aday olmayalım, sizi de destekleyelim. Birlik beraberlik içerisinde Ankaragücü'müzü Avrupa liglerinde oynatacak bir hale getirelim. Ama bizim gelirlerimizi kapatarak, İstanbul'dan birilerini devreye sokarak kulübü ele geçirmek isteyen varsa kesinlikle başarılı olamaz. Ben de camiamıza şunu söylüyorum; Bu tür insanlara itibar etmesinler. Adam bitmiş, bir şeyi kalmamış, yapmış olduğu işlerin çoğunda mahkemelik, problemleri var. Dolayısıyla 1 ay içerisinde herkes her şeyi görecek.""FEDEKARLIK YAPMAYA HAZIRIZ"Yiğiner, başarılı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu kadar borç yüküyle birlikte takımı nereden aldık, nerelere getirdik. Biz bunları hak etmiyoruz. Yine de Ankaragücü'nün geleceği için biz fedakarlık yapmaya hazırız. Biz koltuk sevdalısı değiliz. Bu işi yapabilecek arkadaşlar varsa ekonomisi düzgün, bilgisi becerisi olan, projelerini ortaya koysunlar. Her şeyden önemlisi; önümüzde ekonomik problemler var, bunu aşacak kaynağı bankaya yatırsınlar, hep beraber herkes görecek biz o arkadaşlarımızı alkışlar, destekleriz. Genel kurulda da istedikleri yönetimle istediği şekilde başarılı çıkmalarını sağlarız. Öyle biri çıktığı takdirde ben aday olmam" dedi."TRANSFER YASAĞINI KALDIRMADAN HOCA YOK"7 sene mücadele edip kulübü Süper Lig'e taşıdıklarını ifade eden Yiğiner, "Bu bir bayrak yarışıdır; Ankaragücü'nü bizden alıp daha iyi yerlere getireceklerse gelsinler. Biz Süper Lig'de tüm engellere rağmen başarılı olduk diye düşünüyorum. Bize gelen, kulübümüze gelen destekleri engellemeyle, sosyal medyada sahte hesaplar açıp, kulüp yönetimini itibarsızlaştırmakla hiçbir şeyin sahibi olamazsınız. Hodri meydan, buyurun gelin. Kazanma şansları da sıfır. Buna rağmen yine söylüyorum; Kulübün önünü açacak, transfer yasağını kaldıracak bütçeyi kulübe getirirlerse biz aday değiliz. Bizim öncelikle ekonomimizi düzeltip, transfer yasağımızı kaldırmamız lazım. Bunu yapmadan hocanın anlamı olmuyor. Biz transfer yasağını kaldıramayacak durumda olursak devam etmemizin bir anlamı yok. Birileri bizim burada başkan olmamızı istemiyor. Dolayısıyla bunu da zorlamaya gerek yok. Zorlamanın mantığı yok" diye konuştu."KULÜP AVANTACILARDAN KURTULMALI"Geçen sezon Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta yapılan tezahüratlara üzüldüklerini belirten Yiğiner, "Sırf deplasman otobüsü vermedik diye belli kişiler 'Yönetim istifa' diye bağırdı. Burada da biz ısrarla onların istediği parayı, taraftar lideriyim diyen asalaklar var burada, vermedik diye hak etmediğimiz bir şekilde 3-0 önde giderken, bize tezahürat yaptırmaya çalıştılar. Kırgınlığımız bu ama bir yandan da taraftarlarımız bunlara uymadı. Bu kulüp çekidüzene gelecek. Bu avantacılardan bu kulüp kurtulmak zorunda" dedi.

- Ankara