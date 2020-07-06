Mehmet Yiğit Alp: "Başakşehir ile aynı gün ve saate oynamalıyız" - Son Dakika

Mehmet Yiğit Alp: "Başakşehir ile aynı gün ve saate oynamalıyız"

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, 3-1'lik Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Biz çarşamba ve pazar oynuyoruz, Başakşehir salı oynayıp pazartesi oynuyor herhalde.

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, 3-1'lik Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Biz çarşamba ve pazar oynuyoruz, Başakşehir salı oynayıp pazartesi oynuyor herhalde. Bu programlar yapılırken daha hassas davranılmasını istiyoruz. Sonuçta hedefe giden iki takım var. Bu iki takımın aynı saatte oynayıp sonuçlarını hep birlikte görmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Beşiktaş'a N'Sakala sitemi: Aklını çeldiler
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu


Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Bundan sonra 5 maçta 15 puan için uğraşıyoruz, maç maç bakıyoruz. 15 puan aldıktan sonra ne olacağını göreceğiz. Hedefimiz önce bu maçı geçmekti. 5 maçlık serinin ilk maçını bitirdik. Şimdi Antalyaspor maçı var, onunla ilgileniyoruz. Bundan sonra her maçı kendi özelinde değerlendirip bakacağız. Sonunda ne olur hep birlikte göreceğiz. Bugünkü futbol gayet iyiydi, kontrollü oynadık. Zaten net bir skor aldıktan sonra bireysel hatayla gelen bir penaltı golü var. Ondan sonra da Sörloth'un pozisyonu var. Trabzonspor oyunun hakimiydi. Alanyaspor maçında 90+6'da gol yedik. Diyecek bir şey yok artık nasip onlar. Bence öyle kötü bir futbol da yok ortada. Trabzonspor yapması gerekeni yaparak ilerliyor. Bazen şanssızlıklar, bazen başka faktörler oluyor ama tüm faktörleri aşıp 15 puan almayı hedefliyoruz" dedi.


"Programlar yapılırken daha hassas davranılmasını istiyoruz"


Şampiyonluk yarışındaki bir diğer takım Medipol Başakşehir ile aynı saatte maç oynamaları gerektiğini savunan Mehmet Yiğit Alp, "Biz çarşamba ve pazar oynuyoruz, Başakşehir salı oynayıp pazartesi oynuyor herhalde. Bu programlar yapılırken daha hassas davranılmasını istiyoruz. Sonuçta hedefe giden iki takım var. Bu iki takımın aynı saatte oynayıp sonuçlarını hep birlikte görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Keşke başkanımız da burada olsaydı, galibiyeti beraber kutlasaydık. Sezon sonunda hep birlikte ne olacağını göreceğiz. Çok da diyecek bir şey yok. Başkan da haklı, hepimiz sahada oynanan futbola bakıyoruz. Kazanmak için geldik, bugün söylenecek fazla bir şey yok. Dört maç sonra ne olacağını göreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Mehmet Yiğit Alp, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 00:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Yiğit Alp: 'Başakşehir ile aynı gün ve saate oynamalıyız' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:43 İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:41 Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
00:13
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
22:26
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 07:02:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Yiğit Alp: "Başakşehir ile aynı gün ve saate oynamalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]