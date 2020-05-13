Kayseri 1966 Turanspor Antrenörü Mehmet Yücel, "Covid19 virüsünden tamamen kurtulmadan maçların oynanmasına taraftar değilim" dedi.



Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubunda mücadele veren 1966 Turanspor, Türkiye'de yeniden futbol maçlarının oynanmaya başlayacak olmasından endişeli. 1966 Turanspor Antrenörü Mehmet Yücel, "İnsan sağlığı her şeyin önünde geliyor. Sporcularımızın bir tanesinin tırnağına taş değmesin. Ne benim takımımda ne de amatör camiada hiçbir sporcuya bir sıkıntı olmasın. Biz bu sene futbolu oynamayalım, kapattık demeliyiz. Sağlık Bakanlığı net tavrını ortaya koymalıydı. Son kararı TFF'ye bırakmak ne kadar doğru oldu. Bu sadece Süper Lig'den ibaret değil. 12 Haziran'da liglerin başlayacak olması halinde biz sporcuyu nasıl hazırlayacağız. Ne zaman antrenman yapacağız. Nasıl bir karar alınacak ben açıkçası merak içerisindeyim" dedi.



Oynansın veya oynanmasın diyecek kadar basit bir iş olmadığı ifade eden Yücel, "Ben maçların oynanması taraftarı değilim. Çünkü bunun cevabını hiçbir anne babaya veremeyiz. Allah korusun bu çocukların birisi hastalığa yakalansa anne babayı biz bunu izah edemeyiz" diye konuştu. - KAYSERİ